频繁取消、票价高昂成“新常态”？航空旅行还能回到疫情前吗？

要点： 澳大利亚竞争和消费者委员会发现国内机票价格大幅上涨；

航空公司正在提高票价，以帮助缓解新冠大流行期间积累的债务；

专家表示顾客不太可能在短期内看到机票价格回落。

因大流行而关闭边境两年之后，许多渴望预定海外旅行机票的澳大利亚人如今面临着高额机票和有限的供应。





专家和航空公司告诉SBS新闻，这种情况是由多种综合因素造成的，短期内不太可能获得缓解。





那么，票价飙升的背后因素到底是什么，有什么办法可以解决？如今的状况会成为航空旅行的“新常态”吗？



高需求和有限的产能推动价格上涨

9月，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）发布了澳大利亚航空公司竞争情况的季度报告，该报告发现今年4月至8月期间，国内机票价格出现了大幅上涨。





根据ACCC的数据，2022年8月最便宜的经济舱票价比2022年4月创下11年新低时高出56%，而6月至8月期间，商务舱机票上涨了17%。



悉尼科技大学旅游学兼职研究员、《旅游危机与目的地复苏》一书的作者大卫·比尔曼（David Beirman）说，COVID-19大流行促使国内和国际航班价格上涨。





他说：“基本上从1970年左右到2020年COVID-19开始的50年里……机票价格实际上都在逐年下降。”





“但COVID-19破坏了这一切......由于对航空公司运营的难以置信的限制，航空公司基本上都在赔钱......所以他们积累了巨额债务，其中大多数必须偿还。”





比尔曼说，如今许多航司都在提高价格以缓解债务，同时由于大流行造成的裁员，他们面临着人员短缺，这导致了航班频繁取消和选择有限等问题。





“航空公司有很多困难要应对，”他说。





“另外需要注意的是诸如燃油价格上涨、试图弥补损失、支付新员工费用等因素……一大堆不同的因素切实导致了机票价格的实际上涨。”





蒙纳士大学航空学专家格雷格·班伯（Greg Bamber）教授也认为，在机票价格上涨方面，大流行后需求的增加加上人员短缺正在创造一场“完美风暴”。





“需求量很大；近三年来，人们一直无法出门拜访亲友、商业客户或供应商，且存在大量被压抑的需求，”他说。





“所以人们试图旅行，但运力减少了……航空公司削减了航班数量，因此座位更少但需求更高，所以航空公司提高了票价。”





“航空公司将利润置于人之上。”



ACCC：有史以来最差的准点率

最近几个月，客户也在抱怨航班的一再取消。





据ACCC称，2022年7月，国内航空业报告了有记录以来最差的准点率，航空公司取消航班的速度是长期平均水平的三倍多。



谈及航班取消，班伯教授说航空公司应该做得更好。





他说：“像澳航这样的大型航空公司可以随时取消航班，给我们带来极大的不便，我们却只能忍气吞声，没有任何补偿或补救措施。”





“然而，如果客户出于充分的理由想要改签，澳航会收取非常高的费用，而重新订票的成本对他们来说其实很低。”





班伯教授说，在大流行期间裁员后，航空公司需要专注于重建员工团队，而善待员工是为客户提供更好体验的重要因素。





他说：“（航空公司）需要建立更多的缓冲，并意识到周围仍然存在疾病风险，员工有时会缺席，因此他们需要做好人员储备。”





“善待员工符合客户和航空公司的利益，但目前，许多员工认为他们没有得到善待。”



航空公司如何回应？

维珍航空的一位发言人告诉SBS新闻，在当前需求增加、通货膨胀压力和燃料成本高企的情况下，该航空公司专注于为客户提供价值和选择。





该发言人说：“随着澳大利亚人重新通过航空旅行与朋友和家人取得联系，并享受在大流行期间错过的旅行体验，我们看到了巨大的需求。”





“维珍澳大利亚航空继续加强我们的国内服务，我们预计12月和1月的运力将恢复到COVID前水平的100%左右。”





该发言人说，维珍航空也在加强其短途国际服务。



另一边，澳航10月13日在一份运营业绩更新中表示，航班取消的比例从8月份的4%下降到9月份的2.4%。





澳航称，9月和10月期间，行李处理不当事件的概率保持在每1000名乘客6件的低水平。





而在11月23日，澳航表示燃料成本仍然高企，但运营业绩正在改善。





根据其市场更新，在人员配备和飞机方面的2亿投资将让澳航在当前和未来的新冠疫情中继续保持当前的业绩水平。



当前状况会出现缓解吗？

尽管航空公司持乐观态度，但比尔曼认为消费者不太可能很快看到机票价格回落。





“在某种程度上，我认为将会出现一个更高水平和更高利润率的稳定期……而随着旅游业逐步复苏，机票价格肯定会趋于平稳，甚至在某些情况下可能会比2019年的水平下降一些。”





“但可以肯定的是，‘新常态’下的票价会略高，这不仅仅是因为债务......因为俄乌冲突若持续无法解决，便会对燃料价格产生持续影响。”





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