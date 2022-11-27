SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月28日）Play13:14SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.11MB)Published 28 November 2022 at 9:32amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 28 November 2022 at 9:32amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS中国高校爆发示威活动，抗议新冠清零政策；议会预计今天对劳资关系法案进行辩论；维州自由党再次惨败，马修·盖伊辞去领袖职务；地方选举失利，蔡英文卸任民进党党魁。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“希望总是击败仇恨”：安德鲁斯庆祝选举胜利，盖伊宣布下台中国“清零”政策难望尽头 专家：会引发混乱和动荡世界杯：澳大利亚战胜突尼斯维州选举 工党获胜分享Latest podcast episodes【2022世界杯】卡塔尔华人足协会长：我代表“市政局队”拿过卡塔尔全国业余球赛第三名中国“清零”政策难望尽头 专家：会引发混乱和动荡SBS早新闻（11月27日）SBS早新闻（2022年11月26日）