中国“清零”政策难望尽头 专家：会引发混乱和动荡

在中国郑州的富士康超级工厂外爆发的抗议活动，只是随着中国全国各地新冠的确诊人数和严重程度上升而爆发的一系列抗议活动之一。





新冠疫情的反扑促使包括中国首都北京在内的地方当局封锁社区。有居民表示，地方当局实施的部分限制措施超出了中央政府的允许范围。





中国通过实施更严格的限制措施来应对新冠感染率的再次上升，导致紧张局势日益加剧。





中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔公布了最新数据:





“新增的感染者数量持续增加。自11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例的感染者。近一周平均每天报告是2.22万例，较上一周增长了一倍”。





病例数量仍在攀升，但有欧洲科学家质疑中国推动“清零”——即不放过任何新冠病例的做法是否明智。





伦敦卫生和热带医学学院的传染病专家怀尔德-史密斯（Annelies Wilder-Smith）教授表示，中国政府意识到需要在限制和自由之间取得平衡，但是有太多的老年人和弱势群体没有接种疫苗。





“有一个权衡，政府需要决定在什么阶段，什么时候有足够的疫苗覆盖率，什么时候我们认为可以真正保护弱势群体，然后允许病毒传播。





在我看来，没有其他选择。你必须允许这种病毒传播。你必须建立起一些自然免疫力，同时保护那些易受伤害的人，而这只能通过非常高的疫苗覆盖率来实现”。





她说，反复的封锁意味着普通民众没有建立起其他国家所能达到的免疫水平。





怀尔德-史密斯教授补充说，“清零”政策的实施损害了人们的心理健康和福祉。





“我认为他们好高骛远地想控制病例数，因此他们不得不重回封锁状态。中国的新冠死亡人数非常少，而在我看来，应该是死亡人数促使他们决定进行封锁，因为封锁有很多附带损害”。





伦敦大学学院（UCL）的巴鲁教授（Francois Balloux）表示，中国大约90%的人口接种了疫苗，但如果你特别关注一下老年人，疫苗接种的比例下降到70%，这不足以确保群体免疫力。





巴鲁教授还认为，从长远来看，仅靠封锁是不可持续的。





“最终，抑制病毒变得非常困难。而且由于先前感染和疫苗接种率低而缺乏免疫力，这是一个困难的局面”。





中国的感染人数低于美国和其他主要国家。





但是执政的中国共产党坚持新冠“清零”政策， 即要求每一个确诊病例隔离。而其他国家则选择放松旅行和其他限制措施，试图与病毒共存。





中国是世界上最大的贸易国，也是其亚洲邻国以及澳大利亚的首要市场。





消费者或工厂需求疲软会损害全球石油和其他原材料、计算机芯片和工业部件以及食品和消费品的生产。





巴鲁教授说，现有的系统根本不起作用。





“如果实际上不采取任何其他措施，例如加强医疗保健系统，确保人们接种疫苗。那么本质上他们只是在踢皮球”。





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