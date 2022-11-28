为什么今年世界杯比赛的补时如此之长？

要点： 这不是幻觉：2022年国际足联世界杯的比赛时长比往届更长；

上周，英格兰队在创纪录的117分钟超长比赛中击败了伊朗队；

从浪费时间到伤停，以下是球迷看到比赛时间更长的原因。

2022年国际足联世界杯堪称史上“最宠粉”的一届，比赛中的补时时长达到了创纪录的程度。





标准足球比赛持续时间为90分钟（上下半场分别45分钟），除此之外每个半场结束时还会加上伤停补时，以弥补比赛中的任何延误。





传统上补时时间分配得很少，球迷们通常习惯于看到在半场结束时仅增加几分钟的补时，尽管在少数情况下比赛会拖延很长时间。但在卡塔尔世界杯上，许多比赛的时间都远远超过了传统的90分钟。





到目前为止，本届世界杯比赛的补时时长总计已超过三个小时，相当于球迷多看了两场以上的足球比赛！



2022年国际足联世界杯到目前为止最长的十场比赛。 Source: SBS 在“三狮军团”以6:2的比分击败伊朗后，英格兰球迷如今可以自豪地说自己支持的球队赢得了世界杯历史上最长的比赛——这场比赛持续了近两个小时。





周二进行的本场比赛时间长达117分16秒，在伊朗队门将贝兰万德头部受伤后，上半场增加了14分8秒的补时，下半场结束时也有13分8秒的补时。



There was a long delay in the first half of the England v Iran World Cup match while Iran's goalkeeper Alireza Beiranvand was assessed after he and a teammate collided heavily. Source: Getty / Clive Brunskill 以下是为什么本届世界杯比赛时间比平时更长的原因。



“不可接受”：国际足联正努力保证有效比赛时长

进球庆祝、伤病治疗、视频裁判（VAR）审议、换人、点球、黄牌和红牌只是可能压缩比赛时间的其中一些干扰因素。





国际足联已经向球员和球迷明确表示，卡塔尔世界杯的比赛时间将被延长，以考虑到这些延误的情况。



The stadium scoreboard indicates 14 minutes of added time at the end of the first half in the England v Iran World Cup game. Source: Getty / Martin Rickett/PA Wire 国际足联裁判委员会主席科利纳（Pierluigi Collina）在比赛开始前表示，由于每一个进球的庆祝活动可能长达一分半钟，“（比赛）就很容易失去三到五分钟，而这必须在最后得到补偿”。





科利纳说，从2018年俄罗斯世界杯开始，国际足联便打算加倍努力，以应对侵蚀比赛时长的各种延误。





“在俄罗斯，我们试图更准确地补偿比赛中损失的时间，这就是为什么你会看到增加了六、七甚至八分钟，”这位著名的前世界杯裁判说。





“想一想：如果你在半场进了三个球，你可能总共要花四五分钟来庆祝和重新开始比赛。”



Mitch Duke (centre) celebrates scoring for Australia against Tunisia in their World Cup match on Saturday. FIFA is directing that the time spent celebrating goals is added to stoppage time. Source: Getty / Robert Cianflone 科利纳说，更准确地计算停球时间的目的是为了“为观看世界杯的人提供更多表演”。





他说：“我们建议裁判非常准确地计算每半场结束后的补时，以补偿损失的时间。”





“我们想要避免的是实际比赛时长仅持续 42、43、44、45分钟。这是不可接受的。”





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