WorkSafe起诉维州卫生部隔离酒店管理不善 当局将举行公开听证会

一场公开听证会即将开始，以确定维州卫生部门是否将因涉嫌隔离酒店管理失败而面临审判。





经过15个月的调查，维州工作安全局（WorkSafe）于2021年9月指控该州卫生部有58项违反《职业健康和安全法》的行为。





超过40项指控称，该部门未能在合理可行的范围内开展工作，以确保雇员以外的其他人不会遭受健康和安全风险。





另有17项指控称，该部门未能为其雇员提供并维持一个安全的、没有健康风险的工作环境。



本周一，墨尔本初级法院（Melbourne Magistrates Court）将举行预审听证会，由初级法官决定是否有足够的证据支持对指控的定罪。





预计听证会将持续五周。





据悉，维州卫生部在2020年3月至7月期间负责该州的首个酒店隔离计划。





针对该计划展开的司法调查发现，维州第二轮疫情中新冠患者的99%可以追溯到2020年5月和6月在Rydges on Swanton和Stamford Plaza酒店受到感染的保安人员。





该州第二轮疫情导致了超过18000人被感染、800人死亡以及持续112天的封锁。



Returning overseas travellers arriving at their quarantine hotel. Source: AAP WorkSafe指控该部门违反了《职业健康和安全法》，未能在其使用的隔离酒店任命具有传染病防控专业知识的人员；并指控该部门没有为保安人员提供面对面的、专业的感染防控培训，以及关于如何使用个人防护设备的书面说明。





WorkSafe声称，该部门的雇员、借调的政府工作人员和保安被置于从受感染的旅行者、同事或受污染的表面感染COVID-19的风险之中。





如果被判有罪，维州卫生部可能面临总计超过9500万澳元的罚款。





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