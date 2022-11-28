WorkSafe起诉维州卫生部隔离酒店管理不善 当局将举行公开听证会

维州卫生部被指控因隔离酒店管理不善而未能保护社区的健康和安全，当局将举行公开听证会决定该部门是否面临审判。

A man carrying suitcases

A return traveller exits a Skybus upon arriving at the Intercontinental quarantine hotel in Melbourne in April, 2021. Source: AAP / James Ross

一场公开听证会即将开始，以确定维州卫生部门是否将因涉嫌隔离酒店管理失败而面临审判。

经过15个月的调查，维州工作安全局（WorkSafe）于2021年9月指控该州卫生部有58项违反《职业健康和安全法》的行为。

超过40项指控称，该部门未能在合理可行的范围内开展工作，以确保雇员以外的其他人不会遭受健康和安全风险。

另有17项指控称，该部门未能为其雇员提供并维持一个安全的、没有健康风险的工作环境。
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本周一，墨尔本初级法院（Melbourne Magistrates Court）将举行预审听证会，由初级法官决定是否有足够的证据支持对指控的定罪。

预计听证会将持续五周。

据悉，维州卫生部在2020年3月至7月期间负责该州的首个酒店隔离计划。

针对该计划展开的司法调查发现，维州第二轮疫情中新冠患者的99%可以追溯到2020年5月和6月在Rydges on Swanton和Stamford Plaza酒店受到感染的保安人员。

该州第二轮疫情导致了超过18000人被感染、800人死亡以及持续112天的封锁。
Returning overseas travellers are directed to the InterContinental Hotel where they will stay for 14 days of quarantine.
Returning overseas travellers arriving at their quarantine hotel. Source: AAP
WorkSafe指控该部门违反了《职业健康和安全法》，未能在其使用的隔离酒店任命具有传染病防控专业知识的人员；并指控该部门没有为保安人员提供面对面的、专业的感染防控培训，以及关于如何使用个人防护设备的书面说明。

WorkSafe声称，该部门的雇员、借调的政府工作人员和保安被置于从受感染的旅行者、同事或受污染的表面感染COVID-19的风险之中。

如果被判有罪，维州卫生部可能面临总计超过9500万澳元的罚款。

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Published 28 November 2022 at 12:17pm, updated 16 minutes ago at 12:21pm
Source: AAP
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