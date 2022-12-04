有外媒指蘋果加快將生產線遷出中國。

富士康位於河南鄭州的廠房，早前有員工抗議，《華爾街日報》在12月3日引述消息人士指，中國政府在今年較早時改變防疫政策，影響蘋果公司的生產後，蘋果早部署將部分生產線移離中國，而鄭州的廠房的抗議，令蘋果公司加快將生產線遷出中國的計劃，進一步分散其產品的生產工作。







鄭州富士康廠房是全球最大的iPhone組裝廠，該廠區被稱為「iPhone城」，該廠區聘用有多達30萬名工人，根據市場研究公司 Counterpoint Research 的數據，在高峰時期有大約85%的iPhone Pro系列電話都是在當地生產。不過受到示威影響，導致供應鏈出現嚴重問題。







報導中引述彭博數字，指蘋果預計iPhone Pro型號電話的供貨量差額達600萬部。





根據報導，蘋果計劃將印度的iPhone產量比例由現時的單位數，升形最多45%，同時加快在越南生產電腦、手錶及AirPods等產品，並尋求減少對富士康的依賴。





報導中有分析師和蘋果供應鏈業界人士指出，鄭州富士康事件令蘋果不再認為把業務集中同一處是好安排，有前富士康高層向《華爾街日報》指出，過去無人留意生產集中的風險，但「自由貿易是常態，事情是很容易預料的，現在我們進入了一個新世界。」



蘋果供應鏈的分析人士指出，在經歷一年削弱中國作為穩定製造中心地位的事件之後，蘋果其中一個選項就是從更多組裝商中挑選夥伴，即使這些公司本身都是位於中國。





分析人士表示，兩間有可能獲得更多蘋果業務的中國公司是立訊精密 （Luxshare Precision Industry Co.）和聞泰科技（Wingtech Technology Co.）。





在今年較早時候與投資者的電話會議上，立訊精密的高管在未有透露客戶具體名字的情況下表示，有電子產品客戶擔心疫情防控措施、電力短缺和其他問題導致的中國供應鏈混亂，希望立訊精密幫助他們在中國以外的地方做更多的工作。





報導中指，有參與會議的人士稱，蘋果公司已告知其製造合作夥伴，希望他們開始嘗試在中國以外的地區，開展新產品試產導入量產服務（NPI），即把研發單位所設計出來的產品介紹或導入到製造工廠生產。





但有供應鏈專家認為，除非印度和越南等地亦有條件進行NPI，否則將繼續處於次要地位，加上各地面臨經濟下滑，招聘速度減慢，為蘋果外判生產及與新供應商合作帶來一大挑戰。



