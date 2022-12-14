【昆州槍殺案】受傷警員：已無大礙 感謝公眾的關心支持

要點： 星期一（12月12日）在昆州偏遠地區一個物業內發生槍擊案，兩名警員被殺及另有兩名警員受傷。

昆州警察局長卡羅爾（Katarina Carrol）表示，警方會調查兇徒是否與極端主義者有關。

當中一人曾在陰謀論網上論壇發文，內容聲稱那些高調的槍擊事件是騙局。

警員Randall Kirk當日腳部中槍受傷，在接受手術後目前正在醫院休養。他表示，自己對公眾人士表達的支持大為感動。





星期一（12月12日）晚上，他的兩名同事在昆州偏遠地區的一個物業遭到伏擊致命。



Randall Kirk在一份由昆州警察工會在星期三（14日）代為發表的聲明指，他「感到少少痛楚」但已無大礙。





他說：「我對其他正在經歷這個可怕時刻的警員家庭表示慰問。知悉社區人士對我們所有人的關心，實在意義重大。」





「我的妻子和我有一個年輕的家庭。在我們走出陰霾之時，我們希望（大家）可尊重我們的私隱。」





Randall Kirk的妻子Bree預料將在下月誕下嬰兒。兩人表示，他們對能夠在這「重要時刻」在一起感到慶幸。



Constables Matthew Arnold (right) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 與此同時，昆州警方正調查兩名被殺的警員是否被兇徒誘騙到該物業內。





26歲的Matthew Arnold及29歲的Rachel McCrow，連同58歲的鄰居Alan Dare於星期一晚上在西部Darling Downs地區的威恩比拉（Wieambilla）被槍殺。





該三名兇手包括前校長Nathaniel Train、其兄弟Gareth及兄弟的妻子Stacey，在當晚與配備武器的警察在對峙時被擊斃。



收聽節目 【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇 SBS Chinese 13/12/2022 05:52 Play

另外兩名同樣奉召抵達現場的警員，分別為Keeley Brough及Randall Kirk，兩人事發當時設法逃脫。





昆州警察局長卡羅爾（Katarina Carrol）表示警方在一些陰謀論網上論壇，發現一連串以Gareth Train名字發出的帖文，正調查他們是否與極端主義者有關。





帖文內容包括反疫苗情緒及聲稱那些高調的槍擊事件是騙局或是插贓嫁禍的行動。





卡羅爾星期二（13日）晚上在澳洲廣播公司時事節目《7.30》上說：「現時很難去判斷發生甚麼事，因為沒有很明確的原因。」



「但在往後的數天和數星期，我肯定我們對事件會有頭緒。」





卡羅爾表示，會循所有行兇動機的方向調查，包括這次是否有預謀的襲警。





她說：「他們在網絡上留有一些痕跡，我們會調查他們近數星期，甚至這數年曾經做過甚麼事、和甚麼人有互動，以及他們的網絡足跡，每個範疇都會徹查。」





她形容這次槍殺事件，是「不理智和冷血的」。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）星期二亦同樣對被殺警員及Alan Dare表示哀悼及致敬。





他說：「這不是任何人穿上制服後要付出的代價，他們的真實價值永遠不能計算。」





「我向今次慘劇中受害者的家人和摯親表示深切慰問。亦對他們的英勇行為致以最崇高的敬意，而全國上下亦為你們的犧牲感到悲痛。」



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