【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇

在昆士蘭發生警匪槍戰造成6人死亡事件，可以說是震驚全國，而昆士蘭警察局長卡羅爾（Katarina Carroll）表示，兩名年青警員的死對整個警察部門以致每名警員及他們的家人，都有著深遠的影響。昆州警方亦會調查兩名被殺的警員是否被引誘到事發現場，同時，警方亦會就兇徒是否與一些網上極端主義論壇有關聯。





卡羅爾又表示，她今天將會與兩名逝世警員的家屬見面。而她相信，調查「需要數天，甚至數星期的時間」，同時，警方亦會對所有死者進行死因調查。卡羅爾亦向傳媒闡述發生今次槍戰的情況以及有關兩名被警方射殺疑兇的背景資料。





卡羅爾表示，四名昆州警員當天應新州警方的要求，前往當地一個名為Wieambilla 的地方的一間民居,尋找一名懷疑失踪的新州男子特雷恩（ Nathaniel Train）。但當警員到場後，46歲的特雷恩及其 47歲的哥哥加雷思(Gareth Train) 以及加雷思45歲的妻子斯泰西 (Stacey Train) 突然向警員開火。





在「槍林彈雨」之間，26歲男警員阿諾德（Matthew Arnold）和29歲女警麥克羅（Rachel McCrow）應聲倒地，而另一名28歲的警員布拉夫（Keeley Brough）和柯克（Randall Kirk）則一邊尋找掩護地點，一邊逃亡。





卡羅爾表示，兩名遭伏擊的警員根本無機會作出回應。





她又說：『另外兩名警員能夠活著離開亦是一個奇蹟。』





警察工會主席利弗斯 (Ian Leavers)在接受澳洲廣播公司ABC電台訪問時形容三名兇手是以「殘忍及兇殘的方式處決了兩名警員」。





據報，其中一名槍手更加點燃了一把火，試圖用火或者煙，逼使其中一名藏身於房屋附近草叢中的女警布拉夫走出來。





利弗斯表示，布拉夫擔任警員只有八、九個星期的時間，她事後表示，認為自己會被槍殺或被活活燒死。利弗斯又表示，他亦知道布拉夫當時亦有發短信給親人，說她相信自己可能會被殺。





至於另一名死者是槍手的鄰居德爾（Alan Dare）， 他當時看見草叢起火便走出來查看，但卻被三名兇徒在背後向他開槍射殺。之後，警方亦派出多十六名警員增援，但亦遭到猛烈槍擊，只好撤退。直到警方派出特警隊和警用直升機到場，三名兇徒最後在槍戰中喪生。





警方在事後亦對特雷恩的背景進行調查，發現他曾在多個陰謀論壇上發出一系列帖文，其中提及反接種疫苗和一些聲稱備受矚目的槍擊案件都是屬於惡作劇又或者屬於所謂「假旗行動」，意思即為了掩飾責任的實際來源，將責任推卸給另一方而實施的行為，又或者指故意歪曲某人的忠誠度。





另一篇帖文就提到「黑人警察」並敦促大家要作好準備。帖文是用一位與其中一名疑犯特雷恩同名的用戶發出，在帖文中，他說：『閱讀 1901 年憲法或引用普通法對黑人警察持槍（的問題）對維州任何人及其權利可會有幫助』





同時，有消息人士對澳聯社表示，曾經在昆士蘭和新州的學校擔任校長的特雷恩 (Nathaniel Train) 已經「脫離外界」生活了超過一年時間。





不過，昆士蘭警察局長卡羅爾表示，雖然特雷恩人已經失踪了大約 12 個月，但他卻一直有與某些人保持聯繫，不過，由於最近與他保持聯繫的人亦與他失聯，所以新州警方要求昆士蘭警方派出警員到肇事地點檢查是否會找到特雷恩，結果便發生槍戰事件。





昆州所有政府大樓今天都會下半旗致哀，同時，位於布里斯本的 Story 和 Victoria 兩條大橋亦會點亮藍白相間的燈光，以紀念兩名逝世的警員。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）昨天亦向遇害的警員及另外兩名死者與整個昆士蘭社區致意，他又表示，事件對所有澳洲人來說都是很艱難的一天。



With honour they served. pic.twitter.com/Bgsgp6VYma — Anthony Albanese (@AlboMP) December 13, 2022





昆州州長柏拉謝依（ Annastaciacia Palaszczuk）則表示，她質疑這些悼念活動能否給遇難者的家屬帶來安慰。她又指兩名死去警員實在太年輕，又表示兩人十分勇敢,並形容槍手是冷酷無情和野蠻。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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