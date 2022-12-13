點解你要等今個星期六後先至好租屋？

維州、昆州和塔州已經實施類似的規定。新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）在星期一（12／12）的記者會上表示，『房地產經紀將無法再與潛在租戶展開出價戰。』





不過，租戶仍然可以自願提高租金價格。





在新規定下，房地產經紀將不能鼓勵租客出價高於房產廣告的價格。





同時， 從周六（17／12）開始，房地產代理商亦不能再為房產登廣告，除非廣告刊登該房產既定的租金。違規代理人個人將被罰款 5500元，而公司則會被罰 11,000 元。





州長佩洛德表示：『租務市場緊張，因此結束租務市場以拍賣形式出價的做法，是新州政府今天邁出非常重要的一步。而有關規定將在本周六生效。』





他又說：『所設定的租金就是實際租金。我們希望確保新州的租戶在尋找房屋時有這種確定性，並知道已定出的租金價格就是他們須支付的租金價格。』





『是時候要結束這種做法，讓更多的租客能夠有安全感和確定性，這樣他們亦可以為自己的未來做計劃。』





早前有報道指在2016 年至 2021 年間，新州的租金中位數從每周386 元增加到 420元，現時，新州有三分之一的家庭都在租房住。之後，州政府便承諾立法終止租金競投的活動。





新州公平交易廳廳長多明尼路（Victor Dominello）表示，該部門將檢查賣廣告的出租房產是否標誌有固定的價格，並鼓勵租戶如果地產中介要求或鼓勵他們提高租金出價，可以向新州公平交易廳投訴。





綠黨議員 Jenny Leong 對此表示歡迎，但亦呼籲政府要凍結租金和停止讓租客被無故驅逐。





新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）則建議租客可以將租金抵押轉移，這樣租客在轉租其他地方時便不用等待當局歸還他們的抵押金又或要另找金錢作租金抵押。





工黨還承諾會設立一名租務專員，作為租戶的代言人與政府、消費者和利益相關者密切合作和溝通。





另外，據一個由租客推動的基層組織 Better Renting 的一項分析發現，在新州出租的一些物業的能源效益差勁，以致令租客每年在能源開支上要額外多花 12 億元。





該組織表示，新州有超過71萬間出租物業在處理能源效率上十分差勁，以致每戶租客每年要花費超過 2700元來確保所住地方的溫度是適合居住。





隨著生活開支不斷飆升，該組織總幹事迪格納姆 (Joel Dignam) 表示，政客們應該優先考慮提高出租物業的能源效益。



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