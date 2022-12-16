【昆州槍殺案】政府：社交媒體「嚴重激化」新威脅

要點： 特雷恩家族的三名成員殺死了兩名警察和58歲鄰居德爾。

安全機關正「積極探討」今次事件造成的影響。

反對黨領袖達頓表示，虛假資訊「影響人的思想」。

內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）警告指，陰謀論正在被社交媒體「渦輪化」為極端暴力，對國家安全構成新的威脅。





歐妮爾證實，澳洲的安全機關正在「積極探討」本周在昆州發生的致命槍擊事件所造成的影響。





事件中，三名家庭成員顯然是受反政府陰謀論的驅使，在布里斯本以西300公里的一個偏遠地區住宅內殺害了兩名警察和一名鄰居。





歐妮爾表示，雖然執法部門仍在研究今次「卑鄙的暴力行為」的動機，但事件很大可能與激進行為有關。



她星期四（12 月 15 日）在聯邦國會上為受害者舉行的悼念活動中說，虛假信息驅動的激進行為是「長久以來的問題」。





她說：「但是，從這裡和世界各地的事件中絕對可以看出，陰謀論...... 正在被新科技催化為可怕的暴力行為。」





「（新科技）對我們的國家安全構成了一種新的威脅。這為國會提出了一個非常深刻且重要的問題，這關乎於我們如果防止和處理暴力國內出現的極端主義。」



反權威的「瘋狂」行為

此前，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）呼籲，加強對加密信息服務的監管。又警告指，今次事件為本地反威權主義的「瘋狂」行為敲響了警鐘。





達頓本人曾經是昆州一名警員，他在向三名遇難者表示哀悼時表現出悲傷的情緒，而總理艾巴尼斯則敦促澳洲要根除潛伏在陰影中的極端主義「毒藥」。





警員阿諾德（Matthew Arnold）和麥克羅（Rachel McCrow）以及58歲的鄰居德爾（Alan Dare）星期一在 Western Downs 被槍殺。法醫的調查仍在繼續，據稱特雷恩家族三名成員的計劃是「屠殺（所有）警察」。



Tributes at Tara Police Station in Tara, Queensland after an ambush in which two officers and a bystander were killed. Source: AAP / Jason O'Brien 昆士蘭警察工會主利弗斯 （Ian Leavers）表示，有證據表明，事件中被警方擊斃的兇手加雷思（Gareth Train）、妻子斯泰西（Stacey）和弟弟特雷恩（Nathaniel）策劃今次襲擊，並在物業安裝了攝錄系統。





利弗斯向澳洲廣播公司說：「這是一個複雜的監控系統，這讓我們非常、非常擔心，因為我們知道這個冷酷無情、殺人不眨眼的三人組走到這一步，我堅信（他們）是為了屠殺警察。」





達頓呼籲，加強對容許分享陰謀論的加密信息平台進行監管，又指不能阻止執法人員查看這些危險的內容。



達頓說，這些正在流傳的反政府言論應該引起任何「有正確思想的澳洲人」的關注。





他向記者說：「近年，我們已看到互聯網上廣泛流傳虛假信息，以及它如何影響人們的思想、改變他們的整個人格、他們的整個觀點，並導致他們作出...... 極端行為。」



Constables Matthew Arnold (left) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 他說：「警察機關和情報機關...... 無法像正常情況一樣讀取（加密信息）。」





特雷恩兄弟的父親羅納德（Ronald Train）說，他很難理解23年前與他斷絕關係的兒子們怎麼會這樣做。





他星期三（12 月 14 日）向九號台《A Current Affair》時事節目說：「我只是無法理解這樣的事情是如何發生的，兩個孩子是由我和我已故的妻子格溫（Gwen）撫養長大的。」





「他們走上了這條道路，這條黑暗的道路，我們對此一無所知。」



「毒藥」

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在弔唁動議上對向三名受害者表示敬意，他說他們的動機是「偉大的澳洲人的助人本能」。





艾巴尼斯將謀殺事件描述為「如此突然、如此殘酷，與他們所熟悉的社區和國家如此格格不入。而且遠遠超出了常人可以用理性理解」。





他說：「我們所有人擁有的責任不僅是紀念和緬懷那些受難者。」





「我們還要研究是甚麼驅使兇手（這樣做），並找出一種方法，把這種毒藥從我們的國家根除。」





達頓在國會上指：「我們的國家顯然失去了三個優秀的澳洲人。」





他在發言時經常停下來整理自己的情緒，他說警員們在生命最後時刻的勇氣將被銘記和敬仰。





他說：「正是這些特質將激發我們的信心，以對抗任何潛伏的邪惡。」





