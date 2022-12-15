悼念昆州殉職警察 雪梨歌劇院染藍致哀

雪梨歌劇院的風帆以藍色燈光向本周在槍擊案中殉職的昆州警員表達哀思。

opera house blue

歌劇院昨晚亮起藍色燈光。 Source: Twitter

本周一（12月12日）早上，昆州4名警員在鄉郊地區Darling Downs調查與新州失蹤教師特雷恩（Nathaniel Train）有關的失蹤案期間，
遭到悍匪伏擊
，造成兩死兩傷。

為此，昆州多個城市的地標都亮起藍色燈光，向以藍色為代表色的警察表達哀思。雪梨歌劇院亦在周三晚上以藍光點亮風帆。

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日表示，兩名警員是受新州警方的委託而死，「我代表新州所有人向殉職的警員表達哀思，並向家屬致以慰問。我相信我們的警員，我們身穿藍色制服的英勇男警和女警，應得到認可。」

「點亮藍色風帆，我們與昆州人民在一起，也讓全州人、全國人有機會去認可我們的警員每日為保護社區安全而承受的危險。」
新州警務處長韋伯（Karen Webb）表示，全國警界都為此哀悼：「這感染了全澳洲的警員，而社區和我們一同致哀。」

被問及失蹤者同時也是行兇槍手的特雷恩是否在警方觀察名單上，她表示事發時4名警員是在
執行正常的公務
。她指案件由昆州警方調查，不便透露。

新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，特雷恩曾在Walgett Community College Primary School擔任小學校長，他指社區都對其如何從熱心教育人士淪為殘暴兇徒感到震驚。

據報他因工作壓力，在去年8月曾出現心臟病，之後有心理健康問題。他隨後告病假，直至校長合同在今年3月結束。而其家人自去年12月已沒見過他。
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Published 15 December 2022 at 12:13pm
By Koma Cheng
Source: SBS