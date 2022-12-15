悼念昆州殉職警察 雪梨歌劇院染藍致哀

為此，昆州多個城市的地標都亮起藍色燈光，向以藍色為代表色的警察表達哀思。雪梨歌劇院亦在周三晚上以藍光點亮風帆。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日表示，兩名警員是受新州警方的委託而死，「我代表新州所有人向殉職的警員表達哀思，並向家屬致以慰問。我相信我們的警員，我們身穿藍色制服的英勇男警和女警，應得到認可。」





「點亮藍色風帆，我們與昆州人民在一起，也讓全州人、全國人有機會去認可我們的警員每日為保護社區安全而承受的危險。」



新州警務處長韋伯（Karen Webb）表示，全國警界都為此哀悼：「這感染了全澳洲的警員，而社區和我們一同致哀。」





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，特雷恩曾在Walgett Community College Primary School擔任小學校長，他指社區都對其如何從熱心教育人士淪為殘暴兇徒感到震驚。





據報他因工作壓力，在去年8月曾出現心臟病，之後有心理健康問題。他隨後告病假，直至校長合同在今年3月結束。而其家人自去年12月已沒見過他。

