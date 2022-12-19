警方公開搞事球迷照片 金屬桶男向警方自首

據悉，該金屬桶當時載滿了沙，有相當重量。事件中連球證 Alex King 也受傷。



維州警長 Jason Goddard 周日召開記者會，表示會致力緝捕犯事者。 Source: AAP / JOEL CARRETT 警方特別為周六晚騷亂成立了 Operation Astute 行動。





維州州長安德魯斯表示，這班流氓的行徑十分可恥，並說他們一定會受到法律的制裁，又嘗試將一般市民和這批滋事者劃清界線，表示這些人並非普羅大眾，他們的行為任何地方均不能接受，這不是維州市民的日常行徑。





很多現任或退役球員都認為，球迷的行徑讓足球比賽蒙上污點，並是澳洲足球史上最黑暗的一頁。





其實此事的起因，很可能和負責管理甲組男女子比賽的澳洲職業聯賽 (Australian Professional Leagues) 周一的宣佈未來 3 年，甲組男女子足球賽的總決賽主辦權出售予新州政府有關。





此前，總決賽的比賽場地，一般視乎哪隊球隊在聯賽榜表現較為優秀，他們將獲得舉辦總決賽的資格，換句話說，在整個球季中表現出色的隊伍將獲得獎勵，可以在自己地頭和另一方爭奪冠軍。





但新安排將令到一些非雪梨的球迷錯失欣賞本地球會在本地作賽的機會。





於是，在周六早一些舉行的另一場比賽：紐卡素對中岸的那場中，雙方球迷在比賽進行了 20 分鐘之後便拉隊離場，以示不滿。





這場墨爾本打吡墨爾本城隊墨爾本勝利隊，警方不敢怠慢，加強了警力，共派出 134 名警員在現場執勤，但仍未能攔阻騷亂發生。





詳情請聽溫楚良和宋慶勤這個時事報道。

