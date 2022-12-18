球迷趁甲組足球賽鬧事抒發不滿 守門員面部受重創

該場賽事由於球迷騷亂，所以遭到腰斬。





昨晚的賽事是由 Melbourne Victory (墨爾本勝利隊) 與 Melbourne City (墨爾本城) 對壘。





墨爾本城在 11 分鐘由 Aiden O’Neill 先開記錄。





開賽後 22 分鐘，兩個陣營的球迷開始鬧事，有人將一些發焰筒 (flares) 扔在比賽場地上。墨爾本城守門員 Tom Glover 把其中一個移走，之後墨爾本勝利隊的球迷湧入比賽場地鬧事。



墨爾本勝利隊球迷走入比賽場館鬧事。 Source: AAP / WILL MURRAY/ Glover 遭人用一個用來盛載發焰筒的金屬桶連番擊中臉部及頭部受傷。他的臉部被嚴重鎅傷，傷勢頗為嚴重。





他被送往附近的 Epworth 醫院作觀察。由於他沒有受到創傷，於是已於凌晨時分出院回家休息。





墨爾本城的董事總經理 Caroline Keats 認為 Glover 的面部傷口需要縫合。但在今晨的記者會中，她沒有證實。





Australian Professional Leagues (APL 澳洲職業聯賽) 是一個由 5 個球會加上澳洲足球會選出的代表和一個由私募股權公司 Silver Lake 代表所組成的董事局，他們負責舉辦澳洲甲組男女子足球比賽。





此前，總決賽比賽的比賽場地，一般視乎哪隊球隊在聯賽榜表現較為優秀，他們將獲得舉辦總決賽的資格，換句話說，在整個球季中表現出色的隊伍將獲得獎勵，可以在自己地頭和另一方爭奪冠軍。





利用這個模式，可以說不同地方的球隊也有機會舉辦總決賽，以甲組男子 A-league 為例，過去 10 年中，雪梨只舉辦過 3 次總決賽；女子 A-league 則有 4 次。





本星期一，董事局 CEO Danny Townsend 宣佈決定把未來 3 年甲組男、女子聯賽和 E-league 的決賽主辦權售予新州政府，換句話說，直至 2025 年，這些總決賽均將於雪梨舉行。相傳涉及款項達到 8 位數字。





這個模式和 NRL (全國橄欖球) 和 AFL (澳式足球) 的總決賽看齊，即不管對陣的兩隊球隊來自哪個州份，總決賽也得在雪梨舉行。





因此，這個消息一出，很多球迷都在社交媒體作出批評，認為這個組織一味只看錢看，不理會球迷的感受。





連日來，來自不同地方的足球迷甚至足球隊員，都明顯對 APL 出售主辦權的決定不滿，有些舉起橫額示威，但不滿演變至動粗卻甚為罕見。APL 表示會致力調查昨天的事件。

