【世界盃】美斯率阿根廷大勝克羅地亞闖入決賽

以下是第20個比賽日的最新戰報和賽事直擊。





世界盃四強戰第一場，阿根廷3:0輕取克羅地亞，率先獲得決賽名額。





開賽第32分鐘，阿根廷前鋒艾華利斯接應隊友傳球，在禁區挑球意圖避過克羅地亞門將利華高域時被踢跌，獲得十二碼，隊長美斯操刀先開紀錄。





「格仔軍團」隨即大舉反撲，令後方不穩，僅5分鐘後被對手再下一城。艾華利斯由後場開始引球出擊推入禁區，克羅地亞防守球員未能解圍，皮球彈回艾華利斯腳下順勢射入，阿根廷半場領先兩球。





換邊後，克羅地亞仍未尋到破門良機，而阿根廷就乘勝追擊。美斯在第69分鐘帶球入禁區，在對手球員夾擊下仍於底線橫傳門前的艾華利斯，他起腳射入，梅開二度。





「潘帕斯雄鷹」最終3:0大勝，將會與另一場準決賽、法國和摩洛哥的勝方爭奪冠軍。



這是35歲的球星美斯繼2014年後第二次打入世界盃決賽，也可能是最後一次在世界盃賽場亮相。他在今場攻入本屆個人第5球，追平射手榜榜首。





上屆亞軍克羅地亞則未能複製俄羅斯世界盃的成績，將會與法國和摩洛哥的敗方進行季軍爭奪戰。





而法摩之戰將於東岸時間明日清晨6點展開，這將是衛冕冠軍與最強黑馬之間的對決。

