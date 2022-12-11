【世界盃】四強誕生 摩洛哥歷史性闖4強

2022國際足協世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022）在12月10日進入8強階段次日，頭場有摩洛哥與葡萄牙對戰，摩洛哥再爆冷，以1:0淘汰葡萄牙，成為首支躋身世界盃4強的非洲球隊。





另一埸賽事，法國以2:1擊敗英格蘭，闖入4強，將與摩洛哥爭入決賽。





歷史性打入8強的摩洛哥上輪以互射十二碼擊敗西班牙，今場遇強敵葡萄牙。葡萄牙全場掌握住超過6成的控球權，但本屆世界盃至今僅失過1頻頻化解對手攻勢，靠著安尼斯利（Youssef En-Nesyri）在上半場第42分鐘的頭槌破網，這是他在本屆世界盃的第二球，同時也是摩洛哥隊在世界盃8強賽的首次進球。





下半場換邊後，葡萄牙在51分鐘變陣，C朗拿度入替，加強攻力，但在面對葡萄牙全場狂轟11次射門3次射正，但都被摩洛哥守住，終場就以1比0淘汰葡萄牙前進四強，同時成為史上首支進入世界盃四強的非洲球





摩洛哥上一次踢進世界盃淘汰賽已是1986年。本屆成為近12年來首支晉級8強的非洲球隊，不僅持續改寫歷史，將最佳參賽成績推進至4強，同時也成為史上首支晉級世界盃4強的非洲球隊



另一場全球矚目的英法大戰．上屆的冠軍隊法國出戰英格蘭。上半場第17分鐘就攻破英格蘭大門，法國由曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）遠射開紀錄。





下半場開始，英格蘭幾波進攻非常有威脅性，但法國門將洛里斯（Hugo Lloris）一拍一抱持續堅守球門。





在第52分鐘，上半場進球的曹亞文尼在禁區內犯規，英格蘭取得12碼機會，由英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Edward Kane）操刀，順利射進球門左側，把比數扳成1比1平手，但找不到第二個入球，相反法國的麥巴比（Kylian Mbappé）接應基沙文傳中頂入，再度領先2:1。





來到第82分鐘，英格蘭再博得12碼機會，英格蘭也把這次12碼罰球交給哈利卡尼，但他直接大腳踢飛，錯失英格蘭追平良機，比賽結果，法國以2比1勝出，將在4強戰，對決摩洛哥。



大批摩洛哥球迷慶祝。 Source: AAP, AP / Andrea Comas 摩洛哥晉級世界盃四強，摩洛哥教練列格拉基形容，球隊先後擊敗比利時、西班牙及葡萄牙等強隊，不斷創造奇蹟，已經成為今屆世界盃最獲球迷喜愛的隊伍。





而有大批民眾在摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）慶祝。在西岸加沙，大批巴勒斯坦民眾歡呼喝采，汽車響號。有巴勒斯坦民眾表示，觀看摩洛哥比賽猶如觀看巴勒斯坦隊伍在比賽場上。





2022世界盃4強名單：





克羅埃西亞





阿根廷





摩洛哥





法國



