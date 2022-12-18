今日大事（12月19日）

卡塔爾世界盃決賽，由阿根廷勇奪今屆世界盃。

Football / FIFA World Cup/ Argentina vs France

阿根廷勇奪今屆世界盃。 Credit: Ken Satomi/AP

世界盃決賽阿根廷勝 美斯圓夢

卡塔爾世界盃決賽，
阿根廷與衛冕的法國
在加時後打成3比3平手，最後阿根廷在互射12碼贏4比2, 亦是隊長美斯首次助國家隊奪得這項錦標。

阿根廷上半場取得一面倒優勢，22分鐘時憑美斯十二碼入球，阿根廷領先1比0，再在36分鐘由迪馬利亞射入，半場領先2比0。

法國下半場中段扭轉形勢，高路梅安尼78分鐘在禁區被撞跌，法國獲判12碼，麥巴比射入，先追至1比2。三分鐘後，麥巴比梅開二度，法國最終追平2比2，要加時分勝負。 加時下半場4分鐘，馬天尼斯起腳，被法國門將洛里斯擋出，美斯衝前補射入網。116分鐘，法國獲判12碼，麥巴比再次射入，為法國追平3比3。 兩隊在互射十二碼決勝負時，阿根廷四射全中，法國只入兩球，最終由阿根廷勇奪寶座。

今次是阿根廷繼1978 及1986年之後再次奪得世界盃冠軍。
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【世界盃】四強誕生 摩洛哥歷史性闖4強

艾巴尼斯：澳洲需變自主 要擁有更先進軍力

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，一份中期報告警告指，
區內威脅不斷增加
，因此有必要增加澳洲國防開支。

艾巴尼斯向九號集團新聞表示，澳洲需要變得「自主」，擁有更先進的軍事能力。

艾巴尼斯一直在考慮由前工黨國防部長史邁夫（Stephen Smith） Stephen Smith及澳洲國防軍前任司令、退休空軍元帥休斯頓爵士（Angus Houston） 在一份機密報告所提出的建議。

這份報告建議澳洲需要提高空中和海上能力，並可能削減軍用直升機、坦克和其他步兵車輛。

艾巴尼斯同時為維持1,000億元核動力潛艇計劃的決定辯護，堅稱有關計劃是必需的。
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【澳中破冰面嗰浸？】《環時》補一刀：應廢除AUKUS否則激怒中國

專家和澳洲選舉委員會今就國會之聲入憲提建議

憲法專家和澳洲選舉委員會的成員，將於今天（12 月 19 日），向國會一個委員會提供建議，該委員會正在審視就
原住民國會之聲入憲
，舉行全民公投的可行性。

該委員會正在審視修改澳洲公投法的建議，有關法例對上一次是用於 1999年澳洲是否走向共和舉行公投。

委員會主席斯威特（Kate Thwaites）表示，專家們將討論如何令有關系統現代化，特別是考慮到在上次公投後，通信方法和技術上都有所改變。

艾巴尼斯政府已承諾，上任後首個任期內就此事舉行全民公投，預計將於明年下半年舉行。

澳洲促全球對大自然採取認真和緊急行動

澳洲環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）在加拿大舉行的聯合國生物多樣性大會（COP15）上發表講話時，促請全球對大自然採取認真和緊急的行動。

普莉貝斯向與會者表示，國際社會必須同意要有一個淨零和良好大自然的世界，以解決環境面臨的問題。

普莉貝斯指，他們對今天上午報告的進展感到鼓舞。這十分重要，因為大自然的時間無多，大自然需要緊急保護和修復。

普莉貝斯呼籲，實現到了2030年有30%的陸地和海洋，不再有新的滅絕，並會與原住民建立強有力的伙伴關係，以及制定衡量成功和需要改進領域的成效指標。

中國在《聯合國生物多樣性公約》第15屆締約方會議（ COP15） 的最後商討階段中，提出一項建議，作為扭轉生物多樣性喪失和保護自然界的部分目標

 中國是今屆的主席國，由中國生態環境部長黃潤秋在加拿大主持峰會，中國發布的文本尋求達成23個目標，希望到2030年保護到3成的陸地和沿海及海洋區域。來自近 200 個政府的部長將在最後一日，定出監察各國環保進程的框架。
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新報告促將大堡礁列入「瀕危」物種名錄

新州綠黨倡對豪宅和投資物業徵稅 解決房屋問題

新州綠黨推出了一項新政策，
對豪宅和投資物業徵稅
，以幫助解決新州合適居住房屋短缺問題。

綠黨的「極度富裕物業稅」的一籃子計劃，包括向房地產開發商，以及擁有價值數千萬元豪宅的業主，增加土地稅。

綠黨解釋，他們的這項住屋計劃，將向每10套超大豪宅所徵收到的稅收，提供到86間經濟實用的房屋。

新州綠黨發言人Jenny Leong表示，豪宅和大型房地產投資組合的富豪，長期以來一直不受約束。

她說，通過提供負擔得起的房屋，來解決經濟不平等問題，應該是新州的首要任務之一。
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【澳洲稅局報告】公司稅收達690億元 800大企業零交稅

研究指新冠疫苗接種計劃減經濟損失

一項最新的研究顯示，估計在全國推出的
新冠疫苗接種
計劃，令病毒降低對經濟的影響達1810億元。

這篇由Biointelect和維多利亞大學撰寫、並由澳洲輝瑞公司支持的研究論文顯示，由於新冠病毒和封鎖措施，國內生產總值原本應少 3950億元。但隨著疫苗計劃成功進行，估計澳洲由2020年1月起，經濟方面實際受挫2140億元。

普及的疫苗接種亦為旅遊和教育帶來積極的效應。

昆州男童被野狗Dingo襲擊

一名男童在昆州的K'gari被野狗Dingo
襲擊


昆州救護車服務中心證實，該名5歲男童在Ocean Lake營地
被野狗襲擊
，隨即被送往醫院，目前情況穩定。

他的頭部、手臂和背部受傷。

維州西南部Lara鎮火災 2人喪生

維州西南部近智朗的Lara鎮 ，一間房屋發生火災，有2人喪生。

當局指，火警發生在今早大約4時45 分，現場發現兩具屍體。

暫時未清楚起火原因。
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你了解澳洲新的火災危險等級系統和全國緊急警報系統嗎？

喀布爾發生運油車爆炸 19人包括兒童

阿富汗首都喀布爾以北的一條隧道在周六晚發生運油車爆炸事件，造成至少19死、32人受傷。

帕爾旺省（Parwan province）發言人沙米姆（Himatullah Shamim）昨晚表示，死者中包括婦女和兒童。

沙米姆指，根據收到的最新消息，在薩朗發生的事件中，已有 19 人遇難，高速公路仍然關閉，當局派員在現場試圖盡快通車。

他說，仍有生還者被困在瓦礫下，傷亡人數可能會繼續上升。

目前尚未清楚爆炸原因，薩朗隧道是阿富汗連接南北兩地的重要通道。

伊斯蘭國承認在伊拉克北部發動炸彈襲擊

與此同時，極端組織「
伊斯蘭國
」在通訊頻道承認，在伊拉克北部發動炸彈襲擊。

伊拉克警方昨日表示，基爾庫克省一處路邊發生爆炸，最少9名警察死亡，另外兩人重傷。

當地警方說，事發時一支巡邏隊在基爾庫克市西南方向的里亞德鎮附近執行任務，最少遭受兩次炸彈襲擊，增援部隊趕到現場後，與武裝分子交火，擊斃對方一人。

伊拉克政府在2017年12月宣布打擊「伊斯蘭國」獲勝。「伊斯蘭國」的殘餘勢力就躲藏在偏遠農村地區，以及伊拉克與敘利亞接壤的邊境地區，不時發動襲擊。
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【槍林彈雨下】烏克蘭民眾躲在地鐵站高唱國歌振作士氣

北韓昨再發射兩彈道導彈 日韓兩國譴責

北韓昨日再次發射兩枚彈道導彈
，南韓和日本提出譴責，並已透過駐北京大使館，向平壤政府抗議。

日本表示，導彈落入了朝鮮半島和日本之間的水域，而南韓副總統發言人李在明 (Lee Jae-Myoung)向國家安全委員會發表講話時，警告北韓。

李在明指，國家安全委員會常務委員會的成員強烈譴責北韓發射彈道導彈，此舉是明顯違反了聯合國安理會的決議，令朝鮮半島的緊張局勢升級，並威脅到該地區的和平與安全。

普京與最高軍事指揮官開會 就俄烏問題尋建議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，上周五
俄羅斯發射多枚導彈
，摧毀了烏克蘭全國的主要能源設施後，在過去 24 小時內，近600萬人已恢復供電。

與此同時，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）正視察參與在烏克蘭「特別軍事行動」的部隊，而總統普京（Putin）幾天前亦與最高軍事指揮官舉行會議，就俄羅斯如何處理烏克蘭問題，尋求建議。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）亦呼籲俄羅斯及烏克蘭，通過談判實現和平，以避免再度發生世界大戰。
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俄羅斯譴責七國集團推出俄油限價政策

中國國家傳染病醫學中心指新冠病毒變異已趨穩定

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，新冠病毒變異已趨向穩定，產生傳播力更強的病毒越來越困難，疫情正從大流行過渡到季節性、地方性流行。

張文宏在網上出席廣東公共衛生論壇時指，在新冠病毒不斷變異、毒力大幅降低，而且疫苗接種達到一定水平之後，內地優化完善疫情防控措施，
將逐步走出疫情


早前他在另一個場合曾經引用新加坡的情況指出，新加坡從1月開放後，確診和死亡數字上升，一直到4月中才到低谷，期間有長達4個月左右時間，這輪疫情內地要做好2至4個月的準備，因為會有更多新冠病人集中在社區，社區醫生將面臨歷來最大規模的新冠感染浪潮。

體育消息

世界盃決賽，阿根廷與衛冕的法國在加時後，互射12碼，阿根廷4比2擊敗法國，勇奪世界盃寶座。

周六晚澳洲職業足球聯賽比賽期間發生暴力騷亂
後，維州警方發出9名與事件有關的男子相片，至少有兩人已主動向警方投案, 暫時未有人被捕。

事發時，觀眾抗議聯賽給予雪梨未來三年的總決賽主辦權，有球迷跑到球場上打傷一名攝影師、Melbourne City 隊的守門員和一名裁判。

警方昨晚發布的相片，包括一名男子拿著一桶沙，另一名男子在看台上拿著點燃的照明彈，另一名男子則吊在球門柱上。

署理警司戈達德為警方辯護，指警方已在球賽期間，派出134 名裝備精良的警員在現場戒備，以確保觀眾安全。

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Published 19 December 2022 at 9:31am, updated an hour ago at 9:59am
By Elsa Tsang, Timothy Wu
Source: SBS