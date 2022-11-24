【澳中破冰面嗰浸？】《環時》補一刀：應廢除AUKUS否則激怒中國

《環球時報》的 英文社論 指 ,「澳英美軍事聯盟」將繼續被中國視為「製造麻煩」。



澳英美聯盟顯然是對地區和平與安全的威脅，也是改善中澳關係的障礙。 《環球時報》

「中國仍會視有關協議為眼中釘，如果堪培拉選擇無視北京對澳英美聯盟的擔憂，就是挑起事端，並對北京在亞太地區的意圖、製造無端的懷疑。」



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如果澳洲不想向中國發出錯誤信號，加深兩國之間的不信任，就要在問題上有更加清醒的戰略。 《環球時報》

上週二 中國國家主席習近平與總理艾巴尼斯舉行突破性會晤 、被外界視為兩國關係緊張關係的突破，不過，有關文章是在兩人的會面後發表。





G20 峰會期間，兩人在 30 分鐘的會面，涵蓋包括貿易和人權問題在內的主題，但艾巴尼斯在會面後向記者強調，兩人「並沒有討論AUKUS的問題」。





另一方面，國防部長馬利士 （Richard Marles）在柬埔寨同中國防長魏鳳和會面前，兩黨聯盟外交事務發言人伯明翰 （Simon Birmingham）指澳中經濟合作對雙方都有利，但他促請聯邦政府堅定支持澳英美聯盟協議。



＂相信聯邦政府會堅持澳洲所決定和其他盟國的戰略合作，包括澳英美聯盟協議，而一切其他活動都不應忘記這些決定。＂ 國防部長馬利士

兩國防長在今個星期稍後都會出席東盟防長會議，兩人的會晤亦被視為兩國關係再進一步解凍的跡象





兩人對今次會面都表示重視，而商討內容是接續六月時會面的議題，包括國防關係、兩國軍方重新展開對話、印太區安全等。





上周於泰國舉行的亞太經合組織峰會上，澳英美軍事聯盟協議也遭到了法國總統馬克龍批評。





在去年簽署的 AUKUS 協議，而令澳洲放棄與法國簽署的一項價值數十億美元的潛艇交易，有關安排觸怒法國及馬克龍，並公開指責當時的總理莫里遜是「大話精」。





馬克龍於上周再次警告稱，根據該協議購買的核能潛艇，可能會與中國發生「核對抗」，並表示「該協議不會如期兌現」。





儘管最近對 AUKUS 協議的批評，但艾巴尼斯在過去幾天重申，表示他相信該協議將符合「全球安全與和平的利益」。



