北韓最新導彈試射 APEC多國成員開緊急會議

日本政府表示，北韓在周五發射一枚洲際彈道導彈，落在日本領海附近，這是本月北韓進行的第二次此類武器的試驗，表明其針對美國想完善武器系統的決心。





發射後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在曼谷亞太經合組織峰會（APEC）期間召集一次緊急會議，出席者包括日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）、南韓總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和新西蘭總理阿德恩( Jacinda Ardern)。





賀錦麗將北韓的行為形容為「公然違反」多項聯合國決議。她向傳媒表示，彈道導彈的發射不必要地加劇了緊張局勢並破壞了區內的穩定。





Advertisement

南韓總理表示，國際社會必須非常明確地表達不會容忍有關行為，國際社會必須團結一致，堅決應對。





「我們需要讓該政權意識到，每一次挑釁只會進一步破壞自身的安全，加深其孤立，並加劇（北韓） 人民的嚴峻經濟困境。」





澳洲總理艾巴尼斯稱有關行為魯莽且破壞穩定，呼籲安理會譴責北韓。





他指，北韓史無前例地發射多枚彈道導彈，是肆無忌憚地威脅大家的安全，並正在破壞區內的穩定，特別是給日本的人民和南韓的人民造成創傷。





他指，澳洲支持召開聯合國安理會緊急會議來處理問題，「我們明確譴責這一行動，我們將考慮需要採取什麼進一步行動。」





他又指，其中一樣在會議上談到的事，是清楚明白這些導彈的性質，是遠程洲際彈道導彈，會威脅整個地區的安全。





艾巴尼斯表示，導彈似乎落在日本的專屬經濟區內。





「這是多次發射中的一次，不僅僅是今天早上的一枚導彈，北韓的動作越來越多，需要指出來。」，「需要受到譴責，全球需要對此採取行動」。





他續指，他指這是關於全球齊心協力譴責朝鮮的行動，捍衛區內和世界的和平與安全，「這是為什麼這需要受到國際社會的譴責」。



日本首相岸田文雄在曼谷向記者表示，相信導彈已在日本北部的北海道以西的日本專屬經濟區內的海上登陸。





而據韓國和日本估計，該導彈飛行了1000公里，最高飛行高度為6000至6100公里。





這次發射是北韓最近幾週試射的最新一波導彈。 平壤表示，這是一次「回應性的軍事行動」，旨在對南韓和美國進行模擬打擊，以回應兩國此前的大規模空中演習。





有專家表示，北韓能夠進行如此大規模的武器試驗，部分原因是中國和俄羅斯反對美國加強對北韓制裁。



