【澳洲稅局報告】公司稅收達690億元 800大企業零交稅

全澳經濟在疫情後復甦，同時大宗商品價格飆升被形容達到天價，令庫房有近10年來最巨額度企業稅收，但超過30%的大企業沒有繳付任何稅款。

An aerial view of buildings and roads in Sydney.

Most of the 2,468 companies featured in the tax transparency report were foreign-owned. Source: AAP / Mick Tsikas

要點
  • 近三分之一大企業在 2020至21 財年度，沒有繳納所得稅。
  • 稅務局表示，這可能有真正的原因，但正在密切關注這些公司。
  • 政府表示，重點是堵塞跨國公司利用的稅收漏洞。
大企業在 2020至21 年度，共繳納了 689 億元的所得稅，儘管經濟受到持續疫情的影響。

2020至21 年度的總數比前一年增加了 19.8%，有2,468 家澳洲和外資公司。

然而，大約 32% 的企業（近 800 家）根本沒有繳稅。

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澳洲稅務局（ATO）表示，公司沒有繳納稅款是有真實原因的，例如虧損，但表示會更加密切關注這些公司。

稅務局說，會密切關注不納稅的公司，「對那些報告連續同比虧損的公司進行額外的審查」。
A sign on a building that reads: "Australian Government: Australian Taxation Office".
Mining outperformed other sectors, largely thanks to strong iron ore prices and high export volumes Source: AAP / April Fonti
助理財長利治（Andrew Leigh ）說，所有公司都支付其應付，份額的稅款非常重要。

利治在坎培拉向記者指出，政府的重點是堵住跨國公司利用的稅收漏洞，例如打擊向低稅或無稅管轄區，支付的特許權使用費的稅收減免。

在上個月 10 月份公布的聯邦財政預算案 ，政府撥款2億元，在人手及能力方面，打擊逃稅。

有關的加強工作組將協助稅局打擊企業和個人逃稅，稅局 今個星期初公布的數據顯示，澳洲人欠稅近 450 億元。

不過，稅局報告指，大企業的合規交稅的程度「很高」。 

公司稅報告指出，採礦業的表現優於其他行業，這主要歸功於強勁的鐵礦石價格和高出口量。

石油資源租金稅 (petroleum resources rent tax) ，這天然氣的主要資源稅，徵收的稅款在本年度增加了 5%，達到 9.26 億元。
A man wearing a suit and tie who is speaking.
Assistant Treasurer Andrew Leigh said the government was focused on closing tax loopholes exploited by multinationals, such as cracking down on tax deductions on royalties paid to low or no-tax jurisdictions. Source: AAP / Lukas Koch
當被問及考慮到大宗商品價格的飆升，在繳付稅款否是屬於公平，利治說，報告記錄的時間，正值烏克蘭戰爭推高商品價格。

由於俄羅斯禁止化石燃料出口，推高全球石油和天然氣價格，政府一直面臨從天然氣公司獲得的意外利潤中獲取更稅收的壓力。

利治指出，政府正在等待，前財政部長費登堡（ Josh Frydenberg） 委託對財政部，對石油資源租金稅進行審查的結果。

零售、批發和服務業也推動了公司稅的增長，突顯了澳洲 從疫情中迅速復甦。

但保險公司受到部份地區持續不斷的水災打擊，繳付企業稅額也受拖累。

稅收透明度報告提到的 2,468 家公司，外資企業佔超過一半，達到55.8%，貢獻了22.9%的稅收。 另外 22.8% 是澳洲公共部門及機構，貢獻了大部分已繳納的公司稅，達到66.2%。 澳洲私營機構佔企業納稅者的 21.4%，貢獻了約 10.9% 的稅收。

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Published 3 November 2022 at 5:53pm
Source: AAP
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