【澳洲稅局報告】公司稅收達690億元 800大企業零交稅

要點 近三分之一大企業在 2020至21 財年度，沒有繳納所得稅。

稅務局表示，這可能有真正的原因，但正在密切關注這些公司。

政府表示，重點是堵塞跨國公司利用的稅收漏洞。

大企業在 2020至21 年度，共繳納了 689 億元的所得稅，儘管經濟受到持續疫情的影響。





2020至21 年度的總數比前一年增加了 19.8%，有2,468 家澳洲和外資公司。





然而，大約 32% 的企業（近 800 家）根本沒有繳稅。





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澳洲稅務局（ATO）表示，公司沒有繳納稅款是有真實原因的，例如虧損，但表示會更加密切關注這些公司。





稅務局說，會密切關注不納稅的公司，「對那些報告連續同比虧損的公司進行額外的審查」。



Mining outperformed other sectors, largely thanks to strong iron ore prices and high export volumes Source: AAP / April Fonti 助理財長利治（Andrew Leigh ）說，所有公司都支付其應付，份額的稅款非常重要。





利治在坎培拉向記者指出，政府的重點是堵住跨國公司利用的稅收漏洞，例如打擊向低稅或無稅管轄區，支付的特許權使用費的稅收減免。





在上個月 10 月份公布的聯邦財政預算案 ，政府撥款2億元，在人手及能力方面，打擊逃稅。





有關的加強工作組將協助稅局打擊企業和個人逃稅，稅局 今個星期初公布的數據顯示，澳洲人欠稅近 450 億元。





不過，稅局報告指，大企業的合規交稅的程度「很高」。





公司稅報告指出，採礦業的表現優於其他行業，這主要歸功於強勁的鐵礦石價格和高出口量。





石油資源租金稅 (petroleum resources rent tax) ，這天然氣的主要資源稅，徵收的稅款在本年度增加了 5%，達到 9.26 億元。



Assistant Treasurer Andrew Leigh said the government was focused on closing tax loopholes exploited by multinationals, such as cracking down on tax deductions on royalties paid to low or no-tax jurisdictions. Source: AAP / Lukas Koch 當被問及考慮到大宗商品價格的飆升，在繳付稅款否是屬於公平，利治說，報告記錄的時間，正值烏克蘭戰爭推高商品價格。





由於俄羅斯禁止化石燃料出口，推高全球石油和天然氣價格，政府一直面臨從天然氣公司獲得的意外利潤中獲取更稅收的壓力。





利治指出，政府正在等待，前財政部長費登堡（ Josh Frydenberg） 委託對財政部，對石油資源租金稅進行審查的結果。





零售、批發和服務業也推動了公司稅的增長，突顯了澳洲 從疫情中迅速復甦。





但保險公司受到部份地區持續不斷的水災打擊，繳付企業稅額也受拖累。





稅收透明度報告提到的 2,468 家公司，外資企業佔超過一半，達到55.8%，貢獻了22.9%的稅收。 另外 22.8% 是澳洲公共部門及機構，貢獻了大部分已繳納的公司稅，達到66.2%。 澳洲私營機構佔企業納稅者的 21.4%，貢獻了約 10.9% 的稅收。



