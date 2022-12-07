澳美防長會談 擬增強美軍在澳部署並邀請日本加入

國防部長馬利士（Richard Marles）和外長黃英賢（Penny Wong）訪美，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行澳美年度部長級會談。這是工黨上台以來的首次會談。





雙方在會後的新聞發佈會宣佈，會增加軍事合作，以「穩定力」來維持「一個自由和開放的亞太地區」。





奧斯汀表示，美軍將會增加在澳洲的駐軍輪換。「這包括轟炸機特別部隊、戰鬥機的輪換，而美國海軍和陸軍將擴大我們（和澳洲）的物流和合作......我們會在未來幾年繼續進一步整合我們的國防工業基地。」



奧斯汀還表示，作為加強地區關係的重要措施之一，澳美都會尋求增加和日本的軍事合作。「我們同意推進多邊國防合作，邀請日本加入我們在澳洲的部隊行動。」





他直接點名中國，指其「在亞太危險和強硬的行動」威脅地區和平穩定，包括對台灣、太平洋島國以及在東海和南海的壓力。





不過，馬利士和黃英賢發言時並無提及中國。馬利士說：「今天會談的好結果就是我們會在本周內前往日本，邀請他們參與更多和澳美一起的（軍事）演習。」





布林肯則表示，澳洲面對中國的經濟恐嚇，展現了非凡的反抗立場，但澳洲的國防存在「實力差距」。「最重要是澳洲現在要尋求核動力潛艇的能力。」



我們不會讓澳洲孤軍奮戰。

澳方此行是和美國確認核動力潛艇的設計，馬利士表示希望可以儘快作出確認。奧斯汀表示，會作出最佳的安排，讓澳洲儘快獲得潛艇。

