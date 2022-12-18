SBS廣東話節目

【世界盃特輯】阿根廷勇奪今屆世界盃 實至名歸

SBS廣東話節目

Linonel Messi.jpg

球王美斯領導阿根廷贏得今屆2022多哈世界盃冠軍。

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 19 December 2022 at 7:30am, updated 12 minutes ago at 7:49am
By Thomas Sung
Source: SBS

今屆世界盃， 經過4個星期的賽事， 終於名花有主，阿根廷力克對手法國， 過程激烈， 峰回路轉，最終由互射12碼定勝負。 宋慶勤邀請足球愛好者郭庭生 James為大家分析這場賽事精彩之處。

Published 19 December 2022 at 7:30am, updated 12 minutes ago at 7:49am
By Thomas Sung
Source: SBS
更多内容

【世界盃特輯】克羅地亞勇奪季軍 明日決賽那隊最有冠軍相？

【世界盃特輯】四强誕生 誰與爭鋒？

【世界盃特輯】澳洲隊無緣晉身８強 但雖敗猶榮

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

ANDREW GILES KALDOR CONFERENCE 2022

市議會不必在國慶日舉行入籍儀式 政府未來會否改國慶日？

Pixsell 20221123

【世界盃特輯】克羅地亞勇奪季軍 明日決賽那隊最有冠軍相？

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （12月17日）

GUANGZHOU ZHONGDA TEXTILE BUSINESS AREA

【好消息】廣州放寬疫情防控市民生活回復正常