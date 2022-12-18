【世界盃特輯】阿根廷勇奪今屆世界盃 實至名歸

SBS廣東話節目其他收聽方法 【世界盃特輯】阿根廷勇奪今屆世界盃 實至名歸Play06:10SBS廣東話節目其他收聽方法 球王美斯領導阿根廷贏得今屆2022多哈世界盃冠軍。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.64MB)Published 19 December 2022 at 7:30am, updated 12 minutes ago at 7:49amBy Thomas SungSource: SBS 今屆世界盃， 經過4個星期的賽事， 終於名花有主，阿根廷力克對手法國， 過程激烈， 峰回路轉，最終由互射12碼定勝負。 宋慶勤邀請足球愛好者郭庭生 James為大家分析這場賽事精彩之處。Published 19 December 2022 at 7:30am, updated 12 minutes ago at 7:49amBy Thomas SungSource: SBS更多内容【世界盃特輯】克羅地亞勇奪季軍 明日決賽那隊最有冠軍相？【世界盃特輯】四强誕生 誰與爭鋒？【世界盃特輯】澳洲隊無緣晉身８強 但雖敗猶榮瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes市議會不必在國慶日舉行入籍儀式 政府未來會否改國慶日？【世界盃特輯】克羅地亞勇奪季軍 明日決賽那隊最有冠軍相？SBS 中文新聞 （12月17日）【好消息】廣州放寬疫情防控市民生活回復正常