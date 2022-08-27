俄烏軍方互相指責對方炮轟核電廠周邊範圍

烏克蘭國家核電公司指責俄軍在過去 24 小時內再次炮轟該核電厰周邊一帶範圍。





但莫斯科國防部反指烏克蘭軍隊炮轟該工廠，並稱相關的襲擊行動實屬「核子恐怖主義」 行爲。





核專家及放射化學家朱伊科夫表示，炮轟事件可能會損壞核電廠的反應堆冷卻系統。





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朱伊科夫表示：「因為發生炮轟事件，故此原則上可能引發相當嚴重的事故，不會是切爾諾貝核電廠級別的核災難，而是好像福島級別的核災難。」





另一方面，英國皇家海軍正在訓練烏克蘭海軍使用水下無人機來清除在烏克蘭海域的水雷爆炸品威脅。





烏克蘭軍方將會接收來自英國及美國六架水下獵雷無人機，這些無人機使用聲納技術探測水下爆炸品威脅。





烏克蘭軍方表示，無人機將在敖德薩港附近特別用得著，敖德薩港是被俄羅斯封鎖多個月的主要烏克蘭出口樞紐。





英國前第一海務大臣韋斯特海軍上將接受天空新聞訪問時表示無人機應該能夠幫助烏克蘭海軍快速清除港口的水雷封鎖線。





韋斯特海軍上將表示： 「他們應該能夠很快清理水雷，為港口打開一條主要通道。這是非常重要的，因為目前存在相當大的壓力 ，對全球的壓力，大家開始認真關注在烏克蘭堆積的穀物。不僅僅是穀物，還有植物油及玉米。故此大家需要開始行動起來。」





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