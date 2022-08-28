巴基斯坦出現巨大洪災 總理呼籲各國伸出援手

該國大部分地區目前正受到强烈季侯雨造成的山洪暴發影響， 引發全國多個地區進入緊急狀態。
巴基斯坦官員表示，最近的洪災是人們記憶中最嚴重的洪災，軍隊已經奉命協助救援工作。
巴基斯坦氣候變化部長雷曼 (Sherry Rehman)向英國廣播公司記者透露，救援直升機無法到達許多偏遠地區。
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雷曼表示： 「 我們在信德省有 30 個地區完全被洪水淹沒，所以今次洪災的範圍比我們在 2010 年的超級洪災還要大得多，坦白說，這是我們在記憶中看到的最大洪災，各地資源因此顯得非常緊張，人命安全受到威脅。」
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【社區探訪計劃】如何將溫暖帶到人間？
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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。
聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。
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