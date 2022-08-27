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【社區探訪計劃】如何將溫暖帶到人間？

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社區探訪計劃， 將溫暖帶到人間。

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Published 28 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

很多高齡人士因爲行動不便，漸漸失去照顧自己的能力，社區的探訪計劃應運而生，那麽創辦這個計劃想取得什麽成果？義工們如何展開探訪工作？受助者們的感受又如何？ 宋慶勤邀請華人社區服務中心社區探訪項目統籌主任Louisa、義工Lily、以及受助者章伯，分享他們對這個計劃的體驗。

Published 28 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
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