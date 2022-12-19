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SBS 新聞簡報（12月19日）

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Published 19 December 2022 at 5:45pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 19 December 2022 at 5:45pm
By Koma Cheng
Source: SBS

澳中建交50周年 外長應邀訪華

外交部長
黃英賢將於本周訪華
，慶祝澳中兩國建交50周年。

她明日啟程前往北京，將會會見中國外長王毅，很可能會就中國從2020年開始對澳洲實施價值數十億元的雙邊貿易制裁，進行談判。

今次亦會是自2018年以來，兩國恢復舉辦第六次澳中外交與戰略對話。艾巴尼斯表示，黃英賢今次是受中方邀請訪華，而改善雙邊關係有利於澳洲的國家利益。

上個月，總理艾巴尼斯與中國國家主席習近平在二十國集團峰會期間，
在峇里島舉行會唔
，雙方都表示希望緩解緊張關係。

當局公佈全國安老院排名

聯邦政府今日發佈全國長者護理服務供應商排名。

這個按星級來對安老院進行排名的系統，是由
對業界進行調查的皇家委員會建議
作出。

排名用1星到5星來反映安老院服務質素。結果顯示，大部份院舍都獲得三粒星或以上。

護老服務諮詢機構Older Persons Advocacy Network對排名表示歡迎，認為有助提高透明度和質素，是改革的重要一步。

排名較低而又有意作出改善的從業者，可以致電1800 700 600免費獲得該機構的建議。

而澳洲營養師協會建議，排名的評分內容可以加入餐飲質素一項。

維州建立全國首個離岸風力發電廠

維州南部海岸將建立全國首個離岸風力發電廠。

聯邦政府經過和州及地方政府諮詢後，
宣佈在Gippsland建廠
。這些風力發電裝置會設置在離岸10公里的地方，預計建設和運行期間可以創造6千個工作崗位。

聯邦能源及氣候變化部長鮑文表示，相信這個項目可以令
澳洲在風力發電方面
躋身全球領先的行列。他說過往風力發電在澳洲不合法，但很多國家都已進行發展。

高考放榜 專家籲關注考生情緒

心理健康專家呼籲關注應屆考生的情緒問題。

所有州份和領地的12年級學生，
高等教育入學排名成績都已公佈


有心理學家表示，這個時候是很多年輕人可能受到很大期望和心理壓力的時刻，提醒考生應該明白就算成績不理想，人生仍有很多選擇。

數十市長聯署支持原住民之聲

全國多個地方政府聯署支持「
發自內心的烏魯魯宣言
」和就原住民國會之聲入憲進行公投。

來自7個州和領地的38名市長簽署公開信，承諾會向社區宣導今次的
公投具有重大意義


參與推動公投的原住民領袖梅奧對此表示歡迎，並期望和各地方政府展開合作。

零售業界指顧客針對職員暴力增

零售業界呼籲消費者尊重銷售人員。

零售業協會、僱員協會等團體的報告指，
近期聖誕採購繁忙時間
，出現顧客針對職員的不尊重言行，甚至有持刀恐嚇的情況。

業界今日發佈聯合聲明，要求結束這種「前所未有的焦慮」，指問題源於人手不足和供應鏈困難。

聖誕當天預計天氣溫暖乾爽

氣象局預測聖誕節當日，澳洲大部份地區都是間中密雲。

東部沿岸屆時將會結束反季節的寒冷的潮濕，氣溫預計達致近攝氏30度。達爾文預計33度，但北領地和昆州一些地區可能有暴雨。

不過總體而言，大部份澳洲人將可享受一個
溫暖和乾爽的聖誕假期

體育消息

再多兩名男子，就星期六晚
澳職比賽期間的暴力騷亂
，向維州警方自首。

當天舉行的墨爾本打吡，有球迷因為不滿足協將澳職總決賽主辦權交給雪梨而引發騷亂。有人投擲金屬桶令球員受傷，比賽被腰斬。

警方發出9名與事件有關的男子相片後，昨日有兩人主動協助調查，
今日再有兩人自首
，其中一個是投擲金屬桶的人。
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