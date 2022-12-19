SBS 新聞簡報（12月19日）

澳中建交50周年 外長應邀訪華

外交部長 黃英賢將於本周訪華 ，慶祝澳中兩國建交50周年。





她明日啟程前往北京，將會會見中國外長王毅，很可能會就中國從2020年開始對澳洲實施價值數十億元的雙邊貿易制裁，進行談判。





今次亦會是自2018年以來，兩國恢復舉辦第六次澳中外交與戰略對話。艾巴尼斯表示，黃英賢今次是受中方邀請訪華，而改善雙邊關係有利於澳洲的國家利益。





當局公佈全國安老院排名

聯邦政府今日發佈全國長者護理服務供應商排名。





排名用1星到5星來反映安老院服務質素。結果顯示，大部份院舍都獲得三粒星或以上。





護老服務諮詢機構Older Persons Advocacy Network對排名表示歡迎，認為有助提高透明度和質素，是改革的重要一步。





排名較低而又有意作出改善的從業者，可以致電1800 700 600免費獲得該機構的建議。





而澳洲營養師協會建議，排名的評分內容可以加入餐飲質素一項。



維州建立全國首個離岸風力發電廠

維州南部海岸將建立全國首個離岸風力發電廠。





高考放榜 專家籲關注考生情緒

心理健康專家呼籲關注應屆考生的情緒問題。





有心理學家表示，這個時候是很多年輕人可能受到很大期望和心理壓力的時刻，提醒考生應該明白就算成績不理想，人生仍有很多選擇。



數十市長聯署支持原住民之聲

參與推動公投的原住民領袖梅奧對此表示歡迎，並期望和各地方政府展開合作。



零售業界指顧客針對職員暴力增

零售業界呼籲消費者尊重銷售人員。





業界今日發佈聯合聲明，要求結束這種「前所未有的焦慮」，指問題源於人手不足和供應鏈困難。



聖誕當天預計天氣溫暖乾爽

氣象局預測聖誕節當日，澳洲大部份地區都是間中密雲。





東部沿岸屆時將會結束反季節的寒冷的潮濕，氣溫預計達致近攝氏30度。達爾文預計33度，但北領地和昆州一些地區可能有暴雨。





體育消息

當天舉行的墨爾本打吡，有球迷因為不滿足協將澳職總決賽主辦權交給雪梨而引發騷亂。有人投擲金屬桶令球員受傷，比賽被腰斬。



