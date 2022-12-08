【熱辣辣聖誕】拉尼娜減弱 澳洲料夏季重迎陽光高溫

今年澳洲 連續第三年遭受 拉尼娜（La Niña）現象引發的潮濕氣候侵襲，造成多州洪災。不過，氣象學家發現其有減退跡象。





過去幾個星期，赤道地區的太平洋海水測得比水面更暖和的溫度，而水面暖和會引起海洋和大氣之間的空氣流動，從而導致澳洲東岸的降雨。受此變化影響，印度洋偶極（IOD）正從負偶極變得中性。





印度洋負偶極會引起澳洲大陸降雨，正偶極則會導致乾燥。此前的黑色夏季林火便是由此引起。正負偶極通常每三四年循環一次。



氣象模型顯示，原本預計持續到年底的拉尼娜會提早結束，甚至會迅速地在明年初轉向厄爾尼諾（El Niño）現象。





雖然海水溫度變化到最終氣象系統發生變化要經過幾個星期，但這也意味著，如果拉尼娜真的減弱，而其他影響澳洲的氣象系統維持中性的話，一個典型的夏季就會在數星期內出現。





對於澳洲大部份地區而言，過去兩年的「典型夏季」就是更多的陽光普照及暖和溫度。





包括新州、維州、昆州、首都領地和塔州在內的東部，雖然預計這個夏季也會有雷暴、熱帶氣旋和一些洪水，但像之前那樣範圍廣、強度大的洪災氾濫的情況會大大減少。





而在澳洲中西部，夏天仍會是炎熱和乾燥。

