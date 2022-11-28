【聖誕樹供應告急】拉尼娜影響 降雨影響收成

在新州的Ron Junghans和Barbara Junghans夫婦從1979年開始種植和賣聖誕樹，但他們從未見過像今年這樣差的情況。





根據《雪梨晨鋒報》報導，他們的農場在Duffy’s Forest，今年受到了拉尼娜現象(La Nina) 的影響，降雨量創紀錄，降雨導致樹木的根部腐爛，據Ron估計，已經有300到400棵樹被破壞。





他指，從前也曾經歷過下雨的情況，但持續的時間沒這麼長，這次情況完全不一樣。





由於客人的需求很多，他們通常會從其他農場訂購砍伐的樹木來滿足需求，但隨著天氣對澳洲東岸造成嚴重影響，提供他們樹木的農場也受到影響。





但今年客人的訂單仍然十分多，Ron Junghans表示，農場在11月21 日開放預訂時，貨品在24 小時內就售罄。Ron Junghans直言，貨量完全滿足不了需求。



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在北部海灘(Northern Beaches)經營水果店的Gloria and Tony Molluso，他們亦會賣聖誕樹，作為與當地家庭聯繫的一種方式。





Gloria表示，他們在數周前向供應商聯絡，供應商向他們表示，因為洪水，他們失去了4500棵樹木。





Gloria 與 Tony Molluso不知道本周供應商會運送多少棵樹木。由於查詢亦十分多，Gloria 與 Tony Molluso對此亦不知如何應對。





雖然賣聖誕樹非他們的主要業務，但由於賣聖誕樹的利潤十分可觀，因此他們都在聖誕節後，整個一月都休息。



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在新州的Will Cappello，其家族種植輻射松（Radiata pine），此樹通常作為建築材料，但在澳洲亦是最普遍作為聖誕樹的品種，Will Cappello的家族在雪梨盆地（Sydney basin）擁有兩個種植園，其中包括一個位於Hawkesbury River的10 公頃農場，但今年已曾兩次被洪水淹沒。





Will Cappello向澳洲廣播公司表示，松樹不喜歡樹下半部濕掉，根部經常被弄濕，令根部開始腐爛，最後根部無法承受。





聖誕樹從種植到可推出市場變賣，通常需要5到6年時間。Will Cappello指，他在今年的收成期損失500棵樹，總計約50,000元。





Will Cappello指，這是他一生中經歷最潮濕的時期，他指在二月下旬，農場在水下約1.2米，並持續了兩三天。然後到3月底、4月初，又再次在水下大約有1.4米。





由於地面仍處於積水狀態，他無法重新種植。





「我們要等到明年，看看我們是否可以播種，每次我們沒有播種，都會比計劃的時間表晚兩年至四年。」



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位於雪梨以西城鎮Oberon 的Lawrence Ranson 和 Heather Salmon ，也損失20%到30%的樹木。





這對夫婦有一個農場苗圃，他們會種植樹木，亦會向全國的商業農場提供批發樹苗和盆栽樹木。





他們在試驗一系列聖誕樹品種，例如來自北半球的冷杉、雲杉和松樹，以幫助抵抗氣候變化的挑戰。





Lawrence Ranson澳洲廣播公司表示，今年樹苗的銷量下降，而這令人擔憂。





他指，如果人們現在不種植，將來將面對很大挑戰性，人們會失去很多樹木，幾年後短缺情況會更加嚴重。





亦有不少家庭選擇人造聖誕樹，Big W指，人造聖誕樹的銷售額較去年增長6.3%。



