為應對聖誕高峰 澳洲郵政急聘6千人手

聖誕節尚有2個多月便來臨，為滿足聖誕節期間繁忙的郵寄服務需求，澳洲郵政正在急聘人手，提供數千個工作職位。





澳洲郵政在全國范圍提供6000個工作崗位，其中有1100多個是持續性的職位和多達4800個臨時職位——當中很多都不需要任何經驗。





澳洲郵政表示，預計在聖誕節期間，將是另一個重要的網上購物時間，因此提前招聘永久和臨時團隊成員。





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澳洲郵政表示，招聘對象範圍由畢業生至長者，目前每個州和領地都有職位空缺，工作時間包括上午、下午和晚上。





當中維州的職位空缺最多，至少有1200個，其次是新州，有980個空缺。





昆州有830個職位空缺，南澳有335 個，西澳有280個。





塔州亦有60個職位空缺，首都領地有45個，北領地有25個。





職位空缺包括零售郵政服務人員、電單車郵遞員、貨車司機，以及叉車司機和包裹或郵件處理。





澳洲郵政人力資源執行總經理Susan Davies表示，澳洲郵政為各種職位提供有競爭力的薪酬，而聖誕臨時工的職位之後亦有可能會續任。





她表示，很多季節性職位適合短期工作，但這些職位有可能接到更多永久的工作機會。





她又指，她很自豪澳洲郵政團隊中有超過 5.6% 為傷殘人士，反映澳洲郵政致力建立一個包容性的公司。





澳洲郵政聘請超過64,000名員工，根據職位的分別，臨時工每小時可以賺取23至30元。





根據求職網站Seek的資料，臨時零售助理的現時薪金為每小時25至 30元。叉車司機的時薪亦相約。



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此外，亞馬遜澳洲表示，希望在黑色星期五（Black Friday）（即 11月25日）前再聘用 2000 名臨時工。





亞馬遜提供的工作空缺遍布多個物流站，當中新州有900多個工作崗位，維州有650個，昆州有220個，西澳有180個，南澳有50 個。





這些臨時工人將幫助挑選、包裝和運送客戶訂單。





亞馬遜澳洲營運總監加西亞（Mindy Espidio-Garcia）表示，季節性的工作非常適合那些想要短期工作的人，如在放暑假的學生，而靈活的工作時間，非常適合那些想要在現有日程外賺錢，或正在尋找額外收入來源的人。





在本周，Seek上有超過27,000個有關臨時工的廣告。





根據澳洲統計局的最新數據顯示，澳洲的失業率為 3.5%。



