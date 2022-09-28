零售業呻難搵員工準備聖誕 亞馬遜全澳請2千人

亞馬遜在墨爾本、雪梨、布里斯本、柏斯、阿德雷德、紐卡素及黃金海岸的物流及履行地點，招聘員工，確保在11月份「黑色星期五」（Black Friday）開始的聖誕購物旺季，有足夠人手應付。





亞馬遜澳洲營運總監埃斯皮迪奧-加西亞（Mindy Espidio-Garcia）表示：「無論申請人個人或職業情況如何」，都會有適合的職位。





亞馬遜並表示，希望自僱司機可以加入，合作運送包裹。





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其實亞馬遜在全球抑制員工人數，在6月季度減少近100,000人。不過亞馬遜在澳洲的業務顯著增長，2020年在全澳收益略高於10億元，2021年就增加到17.5億元。





目前，全澳多個行業都人手短缺，尤其物流方面。





澳洲郵政（Australia Post）主管Paul Graham指出，今年是記憶中，最難請到臨時物流員工的一年。





今個月初，酒業零售商 Dan Murphy 進行招聘活動，無需事先申請，申請人可以即時應徵。





之前澳洲零售業協會（Australian Retailers Association）呼籲通過一項全國法例，可以年僅13歲的兒童，就可以工作。協會表示，目前零售業有40,000個空缺。

