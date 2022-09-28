【今日去入油】燃油附加稅減半措施 午夜結束

澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commission）表示，在燃油稅減的措施結束後，全澳汽油價格會上升0.253元。





上一任聯邦政府在3月份實施燃油稅減半的措施，為期半年，以紓解民眾生活開支上升的壓力。





3月份實施燃油稅削減0.22元時，當時全澳無鉛汽油價格大約每公升2元。





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在今早，各大首府城市的無鉛汽油價格，都已經接近2元一公升。



雪梨，今早東區Bondi到Congee一帶，無鉛汽油達到1.959元一公升。在西區Granville，1.599一公升，相差0.36元一公升。



墨爾本，今早Hawthorn East，無鉛汽油也達到1.959元一公升。Maribynong 就1.649元一公升，相差0.31元一公升。



布里斯本，今早Morningside及附近地區，無鉛汽油也是1.959元一公升，Newmarket區1.795元一公升，相差0.21元一公升。



柏斯Claremont及Mosman Park 無鉛汽油1.899一公升，柏斯機場，1.427元一公升，相差0.272元一公升。



阿德雷德大部份地區無鉛油價達到1.899元一公升，在Kilburn有油站1.537元一公升，相差0.362元一公升。



坎培拉Weston Creek無鉛汽油每公升1.839元一公升，在Majura Park有油站1.577元一公升，相差0.262元一公升。



荷伯特South Hobart無鉛汽油1.799元一公升，在Moonah到Derwent Park 都有油站1.649元一公升，相差0.15元一公升。



達爾文，市中心對岸Wagait Beach無鉛汽油高達1.95元一公升，市中心東北Casuarina，以至東南Bakewell，大約1.69元一公升，在Winnellie有油站1.635元一公升。

財長查默斯（Jim Chalmers）表示，燃油稅減半，庫房開支60億元一年。





金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）就指出，政府會非常關注，確保零售商減稅前購買的汽油，不會一夜之間加價0.23元。





雖然政府表示，之前汽油零售商已經購買7億公升汽油，預計全澳汽油在午夜後不會即時加價，不過有關方面呼籲車主，最好今日先入油，也可以慳錢。

