10月份勞動節 如何有4日長周末假期

澳洲有薪公眾假期，不計算周末，每年有10日。在僱員有薪公眾假期方面，全球排第9 ，不過與伊朗（每年有27日有薪公眾假期）相差一大截。





美國就沒有規定僱員一定會放那一日公眾假期，所以全球包尾。





如果計劃下，將年假安排在公眾假期前後放，可以有一連4日的長周末假期，尤其聖誕新年假期，均可以有超過一星期。





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10月將至，但這個月份澳洲並非全國各地都有假期，維州、西澳及北領地沒有預定的公眾假期。





首都領地、新州以及南澳， 10月3日（星期一）是公眾假期，也是這3個州及領地，10月份唯一公眾假期，所以也稱為10月長周末假期。





塔州部份地區10月份也有假期，包括10月6日Royal Launceston Show、10月14日 Flinders Island Show 以及 10月20日 Royal Hobart Show。





昆州原定10月3日是女王壽辰假期，現在仍未宣布是否因為英女王駕崩，公眾假期名稱或日期會更改。





在11月，澳洲大部份地區都沒有公眾假期，維州就將11月第一個星期二舉行墨爾本盃賽馬日，定為公眾假期，塔州也是部份地區有假期，包括11月7日塔州康樂日（Recreation Day for Tasmania）、11月25日 Devonport Show for Tasmania。





到12月全澳都有聖誕假期：



12月24日星期六 （昆州、南澳及北領地，晚上7點至午夜12點是平安夜公眾假期）

12月25日星期日（聖誕節）

12月26日星期一（拆禮物日）

12月27日星期二 （新州、北領地、西澳聖誕補假，南澳公告日假期Proclamation Day Public Holiday）

12月31日星期六 （南澳及北領地除夕公眾假期）

如果將年假有幾日放在聖誕假期後，加上2023年1月1日星期日元旦，以及1月2日星期一元旦補假，就可以有長達超過一星期的聖誕新年假期。

