拉尼娜再度肆虐澳洲 北方氣旋洪澇南部草原火警

澳洲東部將會廣泛地區出現洪澇，包括持久的沿河洪澇 (prolonged riverine flooding)。





2023 年 1 月 23 日將是一個特別的日子，預料當日澳洲東部會出現重大的潮漲，海水或會湧進低窪地帶，如果當時沿岸或離岸附近也有暴風的話，更嚴峻的沿海洪澇勢難避免。





昆州北面海岸 (包括托勒斯海峽) 的最高漲潮點，預計將於 2023 年 2 月 20 日出現。昆州於未來數個月再次面對洪水暴漲的風險，受影響地區也非常廣泛。





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一般來說，澳洲東部地區在這段期間，平均會出現 4 個熱帶氣旋，可是在這幾個月，出現超過 4 個氣旋的或然率，達到 74%。





西澳也一樣，會比平時出現更多的氣旋，由於當地的海水會比平時暖和，降雨量和氣旋的數目，也隨之增加。預測出現更多熱帶氣旋的或然率，達至 69%。





雖然雨水多會減低林火的風險，可是，雨水滋潤野草，它們會快速生長，而如果乾燥天氣連續維持數天的話，澳洲南部出現草原火警的機會，會隨之增加。





最後，如果維州春末夏初時天氣乾燥，尤其是風暴過後連續幾天放晴，維州市民便需要小心雷暴哮喘，花粉症患者尤其要小心。





大家最好在雷暴哮喘出現期間留在室內，不要外出，把門窗都關好，戴上 N95 口罩也有幫助。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

