外長黃英賢本周訪華 慶祝澳中建交50周年

黃英賢在一份聲明形容，1972 年，時任澳洲總理魏德倫（Gough Whitlam）作出了一個「大膽的決定」，肯定了澳洲與中國以及其人民之間交流溝通與合作的重要性。





她說：「在往後的五十年間，中國已發展成世界上其中一個最大的經濟體，亦是澳洲最大的貿易夥伴。」





她又指，兩國之間的貿易以及強大的人文、文化及商務聯繫，為兩國帶來了「巨大的利益」。



適逢澳中兩國在星期三（12 月 21 日）慶祝兩國建立外交關係 50 周年，外長黃英賢（Penny Wong）將在星期二（20 日）應中方邀請啟程前往北京，並與中國外長王毅（Wang Yi）會面，舉行第六次澳中外交與戰略對話。





她表示，有關對話對上一次已是在 2018 年舉行。





她說：「（今次會面）建基於最近總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與（中國國家主席）習近平在 G20 峰會舉行期間在峇里島舉行的建設性會唔。」





「我很高興能有機會紀念這個（澳中建交）周年紀念日。」





她補充：「澳洲尋求與中國建立穩定的關係。我們將的在可行的情況下合作，同時在必須的時候（表達）不同意、維護國家利益。」





聯邦反對黨兩黨聯盟對黃英賢受邀訪華表示歡迎。





反對黨外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）在聲明中指，兩國政府間的接觸對於推進對雙方有利的事宜以及妥善應對分歧是至關重要。「中國政府（過去）暫停部長級對話一段時間是適得其反（的舉動），故恢復面對面對話是受到歡迎。」





他指，今次黃英賢訪華，將是他本人在 2019 年 11 月作為前貿易、旅遊及投資部長訪華以來，再有澳洲政府部長獲邀訪問中國。



反對黨外交事務發言人伯明罕。 Source: AAP 他續指，發展兩國關係在多方面都對雙方有利，特別是在 2014 年建立全面戰略伙伴關係及中澳自由貿易協定在 2015 年正式生效所帶來的經濟利益。





他說：「支持一個穩定、繁榮、開放的印太地區，而且各國的主權受到尊重、以規則為本的國際秩序得到維護，對雙方都有利。」





伯明罕表示，歡迎艾巴尼斯政府亦與前兩黨聯盟政府一樣，意識到澳洲所面臨的戰略調整，並在繼續致力維護澳洲國家利益的同時，亦追求澳中關係的穩定。





他說：「任何對話的成功與否取決於最終所取得的成果。黃英賢此行（的成功）將視乎取消針對澳洲出口商品的無理關稅及制裁方面所取得的進展、透過尊重國際法促進區域安全、確保在受關注的人權問題上提高透明度等。」





「澳洲亦應繼續呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力，來結束對烏克蘭的不道德及非法入侵。」





中國駐澳大使肖千於 2022 年 8 月 10 日出席全國記者俱樂部午宴並發表演說。 Source: AAP / MICK TSIKAS 不過，總理艾巴尼斯亦連番強調， 兩國關係若要得到改善 ，中國必須先取消對澳洲多款商品採取的貿易制裁或徵收的貿易關稅，亦強調不會放棄向中國提出對當地人權問題的關注。





肖千此前在回應記者有關貿易關稅及制裁行動的提問時，卻未有正面回應，亦聲稱中方對澳洲商品實施的加徵關稅措施並非「制裁」，而是當局的反傾銷措施。





他在 8 月 10 日 出席全國記者俱樂部（National Press Club）的午宴 時說：「要真正重置這個關係，（雙方）還有很多工作要做，桌上還有很多問題、很多爭執需要解決。」





「根據世界貿易組織的規定，我們可以透過增加關稅來保護本地生產商。而這件糾紛目前經已由世貿組織處理。」





