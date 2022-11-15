【洪水滔滔】新州中西部再受洪水侵襲 水壩每天溢出 2300 億升水！

居民需在今早 7 時前撤離， 否則將會有被洪水隔斷的危機。





而當地一條主要河流拉克蘭河（Lachlan River）的上漲速度亦比預期為快。預計當地有高達600間房屋在未來數天會被水淹。





氣象局表示，由今早開始，福布斯將會出現大洪水，水位將會在明天（16／11）達致 10.8 米，與 1952 年 6 月發生的洪水最高水位一樣。





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新州緊急服務部長庫克（Steph Cooke）表示，目前的疏散令包括福布斯約 1000間物業。





庫克表示，這對社區來說是令人震驚的消息。





庫克說：『我想指出的是，這不但是居民的房屋，這也是他們的家園、財產和記憶，這也是他們的生計和未來。今天新州的每個人都在想念整個中西部社區，特別是我們看到有許多社區被淹沒，包括 Canowindra、Eugowra 和 Molong。我們正盡所能部署最多的資源（協助居民）。』





庫克又說，由於今次洪災，現時經已有70 個地區政府管轄區已被宣布為自然災害災區，而這些地區受天災影響目前已進入第 63 天。





同時，據新州氣象局預計，新州共有 17 個洪水警報。





位於Canowindra 的水位現已達 14.3m，比去年 11 月的洪水高出一米。





Cowra 在周末亦創下了 118 年來最高的每日降雨量，達 121 毫米。





福布斯於上星期亦受到破紀錄的洪水影響，導致當地商企和道路被嚴重損毀。庫克說，對於一些居民來說，這將是過去兩周內第二次遭受洪水影響。





而新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，其政府將致力加高 Wyangala 水壩，目前該水壩每天向拉克蘭河溢出 2300 億升水。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，其政府將致力加高 Wyangala 水壩。（資料圖片） Source: AAP / BRENDON THORNE



他說：『這是很多的水流出來，我們需要確保在未來當我們面對同樣情況時，政府已經做出決定並進行投資來保護這些社區，這亦是我們所會做的事。』





緊急服務隊總幹事約克（Carlene York ）表示，新西蘭消防和緊急服務對經已派出 12名隊員前往當地協助應對今次危機。同時，她亦表示，新州緊急服務隊正處理新州史上規模最大的一次洪水救援行動。同時，亦有額外 100 名國防人員將水在今天到災區提供協助。





她亦敦促已經疏散但沒有到疏散中心的居民到紅十字會的「註冊、尋找及重聚」（Register, Find, Reunite ）網站上登記，免得緊急服務隊誤以為仍然有居民被困在災區內而派人前往當地檢查。



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