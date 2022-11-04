SBS廣東話節目

洪災最新：維州多個泳灘水質差劣（11 月 7 日）

SBS廣東話節目

Aerial view of a beach with huts, Mt. Martha Beach, Mornington Peninsula, Australia

Water samples in beaches in Aspendale, Carrum, Clifton Springs, Elwood, Mornington, Seaford, and Werribee are found to be of poor quality. Source: Getty / Ippei Naoi

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 7 November 2022 at 2:17pm
By Nikki Gregorio, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 7 November 2022 at 2:17pm
By Nikki Gregorio, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
新州水流繼續流向西面，當地洪水依然持續。

在星期日（11 月 6 日），Wee Waa 的嚴重水浸水位經已達到頂峰，而 Bogan River 近 Gongolgon 則繼續處於嚴重水浸狀態。

澳洲氣象局表示，Lachlan River 近 Jemalong Weir 下游位置的水位可能在星期一（7 日）下午達至頂峰，導致當地出現嚴重水浸。
Advertisement
Murray River、Edward River 及其支流的水位亦繼續上漲。在 Barham、Wakool Junction、Boundary Ben、Euston、Mildura 及 Wentworth 的水位可能會上升至甚至超越 1975 年洪災的水平。

Murray River 近新州 Moama 以及維州 Echuca 的水位仍然維持高企，預料嚴重水浸狀態將持續至下周，但已經開始減退。
由於十月的多場暴雨及水浸狀況，維州環境保護局（Environmental Protection Authority；EPA）的首席科學家泰勒（Mark Taylor）表示，微生物已經進入河流系統。

他說：「每當有洪水出現，排污系統的污水以及家庭動物、農業牲畜及自然生態動物的排泄物就會被沖到河流內。」

當局表示，已在洪水中發現金屬物質、大腸桿菌及腸球菌。而人類接觸金屬物質及微生物將可能導致出現肚痛、腹瀉、作嘔及嘔吐。

在剛過去的星期六（5 日），墨爾本 Aspendale、Carrum、Clifton Springs、Elwood、Mornington、Seaford 及 Werribee 泳灘的水質樣本被發現差劣。
泰勒估計，隨著受污染水流流向下游，泳灘最快要留待下周末才可被安全使用。

環境保護局將在本周與維州緊急服務部（SES）合作，在州內 16 個偏遠地區檢驗水質。

請瀏覽
澳洲氣象局網頁
獲取最新天氣預測資訊，並瀏覽
新州
維州
緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

要了解更多包括洪災災情的最新新聞消息，亦可瀏覽
SBS 中文網頁

收聽更多
FLOOD LATEST 20221104 PODCAST image

洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）

SBS Chinese

04/11/202204:06
更多內容

【洪災持續】聯邦及維州政府提供更多賑災津貼

【洪災打擊東岸】澳洲最受歡迎零食將長期缺貨

【洪災威脅未除】水果蔬菜價格又將再次飆升

【連續三年拉尼娜】專家：破壞力仍在政府不應漠視專家建議


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （11月7日）

QLD STATE BUDGET 2022

【反向而行】 昆州政府公布有創紀錄盈餘

US Stock Market

美國非農就業數字對息口動向有何啓示？

Visitors take photos with a FIFA World Cup sign in Doha.jpg

體育和政治應分開嗎？卡塔爾人權問題恐「拖累」世界盃