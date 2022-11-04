洪災最新：維州多個泳灘水質差劣（11 月 7 日）

新州水流繼續流向西面，當地洪水依然持續。





在星期日（11 月 6 日），Wee Waa 的嚴重水浸水位經已達到頂峰，而 Bogan River 近 Gongolgon 則繼續處於嚴重水浸狀態。





澳洲氣象局表示，Lachlan River 近 Jemalong Weir 下游位置的水位可能在星期一（7 日）下午達至頂峰，導致當地出現嚴重水浸。



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Murray River、Edward River 及其支流的水位亦繼續上漲。在 Barham、Wakool Junction、Boundary Ben、Euston、Mildura 及 Wentworth 的水位可能會上升至甚至超越 1975 年洪災的水平。





Murray River 近新州 Moama 以及維州 Echuca 的水位仍然維持高企，預料嚴重水浸狀態將持續至下周，但已經開始減退。



由於十月的多場暴雨及水浸狀況，維州環境保護局（Environmental Protection Authority；EPA）的首席科學家泰勒（Mark Taylor）表示，微生物已經進入河流系統。





他說：「每當有洪水出現，排污系統的污水以及家庭動物、農業牲畜及自然生態動物的排泄物就會被沖到河流內。」





當局表示，已在洪水中發現金屬物質、大腸桿菌及腸球菌。而人類接觸金屬物質及微生物將可能導致出現肚痛、腹瀉、作嘔及嘔吐。





在剛過去的星期六（5 日），墨爾本 Aspendale、Carrum、Clifton Springs、Elwood、Mornington、Seaford 及 Werribee 泳灘的水質樣本被發現差劣。



泰勒估計，隨著受污染水流流向下游，泳灘最快要留待下周末才可被安全使用。





環境保護局將在本周與維州緊急服務部（SES）合作，在州內 16 個偏遠地區檢驗水質。





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