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洪災最新：新州三鎮需靠空投糧食藥物（11 月 9 日）

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NSW FLOODS

Flooded houses are seen in Forbes, Sunday, November 6, 2022. Residents in flood-affected NSW communities are slowly returning to assess the damage as waters peak in several inland towns. Source: AAP / LUCY CAMBOURN

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Published 9 November 2022 at 2:35pm
By Nikki Gregorio, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 9 November 2022 at 2:35pm
By Nikki Gregorio, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
目前新州及維州各地有合共超過 140 個水浸警告。
在星期一（11 月 7 日），Narran River 的水位達到頂峰，導致 Angledool 出現嚴重水浸。

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雖然 Brenda 目前處於中度水浸狀態，當局預料水位可能會在星期四（10 日）至星期五（11 日）上漲。

Weilmoringle 星期二（8 日）出現輕度水浸，但當局預料當地水位將在 11 月中有所上升。

Namoi River 近 Narrabri 的水浸狀況已有所放緩，但 Wee Waa 的水位依然高企，而 Bugilbone 的水位亦重新再次上升。

星期五起，Goangra 將可能出現嚴重水浸，當地的水位目前已開始上漲。

Macquarie River 近 Warren Town 目前的嚴重水浸狀態正持續，預料當地的水位在本周其餘時間都將維持在大約 9.5 米的水平。

Cottons Weir、Jemalong、Condobolin、Euabalong 及 Hillston 等地區繼續處於嚴重水浸狀態。

Barwon River 仍然持續的水浸狀況亦正繼續影響 Mungindi、Mogil Mogil、Walgett 及 Brewarrina。

Darling、Macquarie、Bogan 及 Culgoa River 多條河流的水流結合，正令 Bourke 出現嚴重水浸，預料當地將在 11 月 20 日出現與 1998 年 9 月洪災相若的水浸水位。
Barwon-Darling 河流附近的三個城鎮，正在由於嚴重水浸而被洪水圍困。當地 Walgett、Collarenebri 及 Lightning Ridge 的居民目前正在依靠空中投放物資，取得糧食、醫療用品及牲畜飼料。

新州緊急服務部（SES）媒體及傳播負責人杜利（Alethea Duley）表示，三個城鎮「的社區目前完全被圍困...... 好像一個被洪水包圍的島嶼」。

與此同時，Murray River 近 Moama 及 Echuca 的河流水位正陸續減退，但預料嚴重水浸將一直持續至星期三較後時間。

山洪暴發導致 Torrumbarry 出現嚴重水浸，預料高企的水位將一直持續至 11 月中旬。

Swan Hill、Wakool Junction、Boundary Bend、Eusto、Mildura 及 Wentworth 將出現較 1975 年洪災更高的水浸水位。

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