洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日）

維州緊急事故管理專員克里斯普（Andrew Crisp）預料，在即將來臨的長周末假期期間，將有數以十萬計民眾前往參與墨爾本盃賽事或到州內其他地方旅遊。
克里斯普說：「當局促請民眾密切留意所在位置的天氣狀況，以確保能最好地享受假期。請下載。」
克里斯普敦促旅客密切留意道路、公園及遊客中心臨時關閉的消息，特別是當前往維州東北部、西部及 Gippsland 地區的時候。
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他說：「請遠離受洪水淹浸的地區。」
目前全州有超過 50 個警報生效。
維州助理警務處長克萊頓（David Clayton）敦促旅客留意，了解最新的道路情況。
澳洲氣象局表示，位於 Snowy River 附近的維州 Gippsland 東部城鎮 Orbost 繼續有水浸情況，但 Snowy 及 Bombala 兩條河流所有受浸位置的水位目前已經達到頂峰。
當局指，Loddon River 近 Loddon Weir 下游、Appin South 及 Kerang 繼續有中度水浸情況。
維州緊急服務部行動總監維布施（Tim Wiebusch）表示，Kerang 地區目前仍然有「撤離經已太遲」的緊急警告生效。
他預計，Kerang 將在今天晚上由於洪水而被圍困。
氣象局指，Campaspe Weir 及 Rochester 的水浸水位經已開始減退，而 Campaspe River 近 Echuca 的水位則已在星期三（10 月 26 日）達到澳洲高度基準 94.86 米（94.86m AHD）的頂峰水平。
Murray River 近 Swan Hill 將在星期六（29 日）超越輕度水浸水平的水位，達到 4.5 米，並將在 11 月第二周超越嚴重水浸水位，達到 4.7 米。
氣象局警告，Shepparton 將可能在星期五（28 日）出現中度水浸狀況。
在新州，澳洲氣象局表示，中西部 Bogan Shire 城鎮 Mudall 將在星期六開始可能出現嚴重水浸。
當局指，Mulgawarrina 及 Gongologon 繼續有嚴重水浸，而 Nyngan 及 Dandaloo 則出現中度水浸。
氣象局指：「上周降雨後，Bogan River 近 Dandaloo 目前出現中度水浸，水位已達頂峰。」
「至於 Dandaloo 下游，Mudall 及 Nyngan 目前正處於中度水浸。正當上游的洪水進入 Mudall，當地可能將在星期六出現嚴重水浸。」
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SBS Chinese
26/10/202204:58
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