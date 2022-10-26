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洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日）

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VIC FLOODS

A man wades through floodwater in Echuca, Victoria on 26 October 2022. Source: AAP / JAMES ROSS

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Published 27 October 2022 at 3:38pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 27 October 2022 at 3:38pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
維州緊急事故管理專員克里斯普（Andrew Crisp）預料，在即將來臨的長周末假期期間，將有數以十萬計民眾前往參與墨爾本盃賽事或到州內其他地方旅遊。

克里斯普說：「當局促請民眾密切留意所在位置的天氣狀況，以確保能最好地享受假期。請下載
VicEmergency 手機應用程式
。」

克里斯普敦促旅客密切留意道路、公園及遊客中心臨時關閉的消息，特別是當前往維州東北部、西部及 Gippsland 地區的時候。

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他說：「請遠離受洪水淹浸的地區。」

目前全州有超過 50 個警報生效。

維州助理警務處長克萊頓（David Clayton）敦促旅客留意
VicTraffic 應用程式
，了解最新的道路情況。
澳洲氣象局表示，位於 Snowy River 附近的維州 Gippsland 東部城鎮 Orbost 繼續有水浸情況，但 Snowy 及 Bombala 兩條河流所有受浸位置的水位目前已經達到頂峰。

當局指，Loddon River 近 Loddon Weir 下游、Appin South 及 Kerang 繼續有中度水浸情況。
維州緊急服務部行動總監維布施（Tim Wiebusch）表示，Kerang 地區目前仍然有「撤離經已太遲」的緊急警告生效。

他預計，Kerang 將在今天晚上由於洪水而被圍困。

氣象局指，Campaspe Weir 及 Rochester 的水浸水位經已開始減退，而 Campaspe River 近 Echuca 的水位則已在星期三（10 月 26 日）達到澳洲高度基準 94.86 米（94.86m AHD）的頂峰水平。
Murray River 近 Swan Hill 將在星期六（29 日）超越輕度水浸水平的水位，達到 4.5 米，並將在 11 月第二周超越嚴重水浸水位，達到 4.7 米。

氣象局警告，Shepparton 將可能在星期五（28 日）出現中度水浸狀況。

在新州，澳洲氣象局表示，中西部 Bogan Shire 城鎮 Mudall 將在星期六開始可能出現嚴重水浸。

當局指，Mulgawarrina 及 Gongologon 繼續有嚴重水浸，而 Nyngan 及 Dandaloo 則出現中度水浸。

氣象局指：「上周降雨後，Bogan River 近 Dandaloo 目前出現中度水浸，水位已達頂峰。」

「至於 Dandaloo 下游，Mudall 及 Nyngan 目前正處於中度水浸。正當上游的洪水進入 Mudall，當地可能將在星期六出現嚴重水浸。」

請瀏覽
澳洲氣象局網頁
獲取最新天氣預測資訊，並瀏覽
新州
維州
緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

要了解更多包括洪災災情的最新新聞消息，亦可瀏覽
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