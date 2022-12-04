澤連斯基指對俄油設定價格上限力度 無助阻止戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指對有關決定感失望，認為目前的上限並不足夠，無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。





澤連斯基表示，不認為這個價格上限是嚴肅的決定,這對於一個恐怖主義國家的預算來說可輕鬆應付。。俄羅斯刻意破壞能源市場穩定，對全球造成巨大損失，他稱60美元這個上限反映國際社會的軟弱。指無論如何都必須動用更強力的工具，這只是遲早問題，但很可惜，西方國家錯過今次機會。





他說，邏輯顯而易見：如果俄油價格上限是60美元，而不是波蘭和波羅的海國家討論的數字，比如30美元，那麼俄羅斯每年仍將賺進約1000億美元，可用這筆巨款破壞其他避免作出重大決定國家的穩定。





烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，在截至星期日過去 24 小時內，俄羅斯軍隊對接觸線沿線的民用基礎設施和烏克蘭軍事陣地，發射了 5 枚導彈、27 次空襲和 44 次砲擊。





克里姆林宮隨後發表聲明表示，俄羅斯「不會接受」七國集團及其盟友強加的價格上限。





俄羅斯外交部一名官員烏里揚諾夫發出警告，歐洲將不得不在沒有石油的情況下生活，莫斯科已明確表示不會向「違反市場價格上限」的國家供應石油。莫斯科補充將會繼續尋找替代買家。





根據烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人舒圖彭（Oleksandr Shtupun）宣布，俄羅斯繼續在烏克蘭東部涅茨克（Donetsk）發動攻勢，目標是巴赫穆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等地區。





烏克蘭亦一直在進行多次反擊，擊落了一架直升機和一些無人機。



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舒圖彭表示，最近，國防軍航空人員、對武器和軍事裝備集中地區進行17 次攻擊，並對敵方防空導彈系統陣地進行 3 次攻擊。在過去一段日子，烏克蘭的勇士擊落一架敵方直升機和 6 架無人機。





法國總統馬克龍表示，一旦俄羅斯總統普京同意就結束俄烏戰爭進行談判，歐洲新的安全架構應當為俄羅斯提供安全保障，並解決俄羅斯對北約邊境擴張的擔憂。





馬克龍指，必須準備的一件事——他與美國總統拜登亦討論過這個問題，就是有關歐洲安全架構，這是必須解決的關鍵問題之一，正如普京總統一直所言，害怕北約兵臨城下，害怕北約部署武器可能威脅到俄羅斯。這個話題將是和平話題的一部分，所以需要為準備所行之事做好準備，包括如何保護盟友和成員國，如何在俄羅斯重返談判桌的那一天給予俄羅斯保障。





馬克龍指，所以在接下來的幾周里，必須幫助烏克蘭去抵抗，並讓烏克蘭人保持強大，繼續在軍事方面提供幫助，避免戰事升級，即要非常準確地採取行動保護核工廠，並做好準備每個人都回到談判桌那一天的對話。





在俄羅斯入侵烏克蘭前幾周的2月8日，普京在莫斯科與馬克龍舉行聯合新聞發布會，普京表示俄國將持續要求西方就三大安全要求給予答覆，包括：北約不再擴大、俄邊境附近不再部署導彈、北約在歐洲的軍事基礎設施縮減至1997年的水平。





克里姆林宮週五（12月2日）稱，在日前美國總統拜登表示準備與俄羅斯會談後，普京就俄烏戰爭的談判持開放態度。此前自俄烏戰爭以來，雙方一直拒絕對話。





美國國防部長指責俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中是蓄意殘忍。在一個國防論壇演講中，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指責莫斯科故意以平民為目標，並譴責莫斯科令兒童死亡，和令醫院和學校遭到破壞。





他說，普京的戰爭不是北約擴張導致的結果，而是原因。





一個聯合國任命的調查小組表示，正在調查俄羅斯對烏克蘭重要基建的襲擊是否構成戰爭罪，因為自10月初以來，有數百萬烏克蘭人沒有暖氣。



