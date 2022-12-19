2022世界盃阿根廷捧盃 美斯球迷喜偶像圓心願

在昨日凌晨時份，雪梨多間酒吧都有大批法國和阿根廷的球迷，觀看世界盃決賽。





來雪梨才一個多月的普萊西斯( Pierre Plessis)在世界盃決賽當晚組織一次聚會，他身為上屆冠軍法國隊的球迷，對法國隊亦充滿信心。





普萊西斯表示，上一場法國對戰摩洛哥的比賽，並沒有足夠的人支持法國，所以他想做得更好，動員最好的球迷，他認為一切都很瘋狂，並很自豪有這麼多人來參加活動。





他指，對於那些認為法國贏不了的人，阿根廷也有機會，但他認為法國肯定更好，因為法國有更好的進攻，所以法國更有機會。





但阿根廷的球迷反應都很熱烈，他們希望他們的英雄美斯（Lionel Messi）能夠達到馬勒當拿（Diego Maradona）的傳奇地位，獲得自己的世界盃冠軍。





在決賽開始前，艾德加多 ( Edgardo)和他的女兒久利（Giuly）向SBS 新聞表示，美斯拿到世界盃冠軍對阿根廷有甚麼意義。



Edgardo(左)與女兒Giuly(中)。 Source: SBS 久利表示，這將是非常令人難忘，因為這是美斯最後一屆世界杯，在他們的記憶中就會像馬勒當拿的地位一樣。





她爸爸艾德加多補充，1986年馬勒當拿贏得世界杯時，他13歲，現在她自己的女兒是18歲，所以如果阿根廷能贏得世界杯，這對他們父女來說只是一個很好的巧合。





上半場阿根廷領先兩球，讓雪梨的球迷更堅信阿根廷會勝利。





半場結束，阿根廷球迷特立尼達（Rodney Trinidad）已十分興奮。





特立尼達指，比賽以及美斯都令人難以置信，他認為阿根廷的領先局勢會一直堅持到下半場，他又指，美斯的表現十分出色，整個球隊都圍繞著他踢球。





上半場後，法國球迷普萊西斯有點失落，他直言法國隊沒有入球，他真的很失望。不過，他的失望很短暫的。





法國隊在下半場在 在97秒內連入兩球，將比賽追平。



2022年世界盃總決賽，阿根廷與法國隊以互射12碼結束，最終由阿根廷贏得今屆的冠軍寶座。隊長美斯成為公認的第三代球王。





自從巴西在2002年擊敗德國，過去20年都再沒有一個非歐洲國家贏得世界盃冠軍。





擁有七項金球獎的美斯已被不少專家認為是有史以來最好的球員。但他此前仍未為國家隊贏得一屆世界盃冠軍。





有球迷將美斯的勝利形容為一種解脫，是他一直夢想實現的目標。



