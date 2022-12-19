【世界盃】美斯帶領阿根廷擊敗法國 互射十二碼驚險奪冠

在一場驚心動魄的世界盃決賽賽事中，美斯（Lionel Messi）及麥巴比（Kylian Mbappe）之間的「榮耀之戰」經已塵埃落定。

A man holding standing among a cheering football team while holding the World Cup trophy.

Argentina's Lionel Messi with the World Cup trophy his team won the tournament after beating France in the final. Source: EPA / Friedemann Vogel/EPA

2022年世界盃總決賽，阿根廷與法國隊以互射12碼結束，最終由阿根廷贏得今屆的冠軍寶座。

在卡塔爾的盧賽爾（Lusail）體育場舉行的這場比賽在加時比賽後依然以3比3打和結束，但阿根廷最終在互射12碼中以4比2獲勝。

自從巴西在2002年擊敗德國，過去20年都再沒有一個非歐洲國家贏得世界盃冠軍。
擁有七項金球獎的美斯已被不少專家認為是有史以來最好的球員。但他此前仍未為國家隊贏得一屆世界盃冠軍。

美斯在加時下半場一個遲來的入球令阿根廷再度領先，但法國的麥巴比迅速扳平，成為世界盃史上第二個透過帽子戲法入球的球員。
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【世界盃特輯】阿根廷勇奪今屆世界盃 實至名歸

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18/12/202206:10
麥巴比和美斯在比賽中均取得五個入球，而法國的基奧特 （Olivier Giroud）則取得四個入球。三名球員都爭奪金靴獎。

此前，阿根廷及法國都各贏得兩次世界盃。

但今場賽事證明，阿根廷隊比法國更強。
A man on a football field cheering.
France's Kylian Mbappe celebrates after scoring a goal during the 2022 World Cup final against Argentina. Source: AAP, SIPA USA / Fotoarena
法國隊的費南迪斯 （Luis Fernandez）贏得了本屆比賽的最佳新秀獎，這個獎項四年前由麥巴比獲得。

阿根廷的馬天尼斯 （Emiliano Martinez）贏得了金手套獎，而麥巴比則以8個入球贏得了金靴獎。

而美斯則贏得金球獎，成為本屆世界盃的最佳球員。
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據報，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）沒有親身觀賞決賽，以免為球隊「帶來厄運」。他對國家隊球員表示祝賀。

他說：「永遠在一起，永遠團結一致。」

「我們是世界冠軍。沒有多餘的話。謝謝你們。」
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯 （Buenos Aires）的街道，在賽前和賽後都人頭湧湧。

這種熱烈興奮的情緒在球場內的眾多阿根廷現場觀眾，不遑多讓。

今屆世界盃，約有5萬名阿根廷群眾前往卡塔爾現場觀賞賽事。
美斯13歲時由阿根廷前往西班牙，加入巴塞羅那足球會（Barcelona FC）。但他的心一直忠於他的祖國。

上周五，法國球迷擔心，有傳言說一種未知的病毒會讓球隊的三名頂級球員無法參賽，其中包括華拉尼（Raphael Varane），他們都不得不與主隊分開訓練。但在當地時間周日晚上，法國隊最終以最強陣容出戰。

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，民眾在炎炎夏日底下聚集在戶外廣場觀賞比賽直播。而法國則由於對卡塔爾人權狀況的不滿，未有在巴黎舉行大型直播活動。
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賽前的閉幕式上，主辦單位在卡塔爾的盧賽爾標誌性體育場燃放煙花。

表演者包括卡塔爾作曲家艾莎 （Aisha）、美籍尼日利亞歌手戴維多 （Davido）、波多黎各雷鬼（reggaeton）歌手奧祖納 （Ozuna）、法國說唱歌手吉姆斯 （Gims）、摩洛哥裔加拿大歌手法特希 （Nora Fatehi）、阿聯酋流行歌手巴爾基斯 （Balqees）、伊拉克音樂家里亞德 （Rahma Riad）和摩洛哥歌手馬納爾 （Manal）。

阿根廷現時已贏得了三屆世界杯總決賽，僅次於擁有五次勝出紀錄的巴西和擁有四次的德國。
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Published 19 December 2022 at 11:06am
By Tom Canetti
Source: SBS
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