【世界盃】法國半決賽輕取摩洛哥力爭衛冕

以下是第21個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



世界盃四強的第二場比賽，法國2:0擊敗摩洛哥，晉身決賽。





衛冕冠軍法國隊開賽5分鐘便開紀錄，基沙文接應直傳，帶入禁區後傳中，麥巴比起腳被擋出，菲奧靴蘭迪斯在左路小角度補射入網。





打開缺口之後，「高盧雄雞」連續獲得擴大比數的機會，最佳良機發生在第17分鐘，基奧特半單刀闖禁區勁射，但中柱彈出。摩洛哥也有一次黃金機會，艾耶美於禁區內精彩倒掛，但同樣被門柱拒絕。法國以1比0完半場。





換邊後，法國防線稍為後退，摩洛哥球員屢次在法國禁區內造成混亂，但只開花不結果。第79分鐘，麥巴比在禁區內被數人包圍之下起腳射門，皮球改變方向彈到門前，後備入替不足一分鐘的高路姆亞尼輕鬆射入。





法國隊最終以2球輕取摩洛哥晉級，將會與阿根廷爭奪大力神盃。



法國今杖打破世界盃魔咒，成為1998年以來首支打入決賽的衛冕冠軍隊伍。過去24年的衛冕冠軍都在翌屆於淘汰賽出局，甚至分組賽都未能出線。他們將會爭取成為繼1962年的巴西隊之後，首支衛冕世界盃錦標的球隊。





摩洛哥則雖敗猶榮。「亞特拉斯雄獅」作為首支打入世界盃四強的非洲球隊，今屆表現出色。在準決賽前的5場比賽中僅失一個烏龍球，未嘗被對手攻破過球門，當中更包括葡萄牙、西班牙、比利時等勁旅。





而決賽除了是法國和阿根廷的焦點對決外，還是雙方核心麥巴比和美斯的金靴之爭。兩人均已在6場比賽中攻入5球並列榜首，而次席同樣是由法國的基奧特和阿根廷的艾華利斯以4球共享。





決賽將於東岸時間星期一凌晨2點舉行，而摩洛哥和克羅地亞將於星期日凌晨2點爭季軍。

