報告：氣候變化加劇令澳洲林火季延長自然災害更強

有何風險？

聯邦科學與工業研究組織的氣候科學中心主任布朗（Jaci Brown）表示，自50年代以來，澳洲的極端高溫天氣增多，林火季開始得越來越早、結束得越來越遲。





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「地球的溫室氣體聚集程度達到200萬年以來最高。」





近期因為拉尼娜（La Nina）現象而增多的降雨也會提高山火風險，因為雨水令植被更加茂密，一到氣候乾燥時便成為大量的燃料。





報告指，澳洲未來數十年將迎來更高氣溫、更多冬季降雨、更多短暫但強烈的暴雨。



有何長期影響？

該報告每兩年發表一次。布朗表示，與之前相比，海平面上升、海洋溫度上升，正加劇全澳洲海岸線的珊瑚礁白化。





「我們今年正看到比以前更多的珊瑚礁白化，是第一次看到拉尼娜現象期間，大堡礁（Great Barrier Reef）有如此大量的珊瑚礁白化。」





此外，澳洲人面臨的熱帶氣旋會減少，但強度將會增加；短暫的強降雨也會增加一成，令易受洪災影響地區遭受更頻繁的侵襲。



茲需行動

環境部長普利貝斯（Tanya Plibersek）形容該報告發人深省。「澳洲正經歷氣候變化，很多社區、行業和生態系統都能感受到影響。對我們的環境和社區而言，這份報告加強了採取氣候行動的迫切性。」





科學部長胡錫克（Ed Husic）表示，工黨政府會聽取科學意見。「我們所有政府部門正在致力降低碳排放的同時，增加就業和機會。」





他指，當局已撥款30億元成立國家重建基金，支持可再生能源和低碳科技。

