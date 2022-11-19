【落實減排】澳洲疑全面禁售高排放量汽車

在聯邦政府最新的交通運輸草案中，澳洲民眾將被問及是否要在 2025 年之前禁止銷售污染最嚴重的車輛。





在星期五公佈的燃料質量標準諮詢文件，諮詢公眾有關歐洲、美國、英國和日本目前使用的運輸規則的意見。





新的燃油標準，將限制在澳洲銷售的新車的排放量，並允許最新一代的汽車在澳洲行駛。





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即使氣候委員會表示，需要做更多的工夫，來幫助澳洲轉向零排放運輸，但政府提交的草案，在星期五獲得環保組織的早期讚賞。





氣候變化及能源部長鮑文（Chris Bowen）和運輸部長金卡芙蓮（Catherine King）公佈這份長達 49 頁的諮詢文件，金卡芙蓮指，有關草案將帶來很多健康益處。





金卡芙蓮說：「要求改良燃料的質量，以及限制有毒物質排放標準，將能改善空氣質素和改善健康環境。」





New fuel standards would limit the amount of noxious emissions new vehicles sold in Australia could produce and allow the latest generation of cars to be driven in the country. Source: Getty / Xinhua News Agency/Xinhua News Agency via Getty Ima 諮詢文件建議澳洲採用最新的歐盟六期燃料的質量標準，有關標準將限制輕型車輛所產生的排放量。





其他有類似規定的國家或地區，所有出售的新車都必須遵守相關燃油標準，但現有的汽油和柴油車輛就不受影響。





該文件亦建議，限制添加到原油內的「芳香」化學物質的數量，這將准許新的慳油車輛在澳洲行駛。





根據基礎設施和運輸經濟研究局的研究顯示，如果到了 2025 年實施歐盟六期燃料標準，到 了2050 年，可以為澳洲帶來 49 億元的經濟效益。



全球 80% 的汽車市場已經採用了類似的燃料質量標準，包括美國、日本、韓國、歐洲、中國和英國。





澳洲氣候理事會（Climate Council）負責人雷納（Jennifer Rayner）博士表示，這項提議可能會令澳洲在減低危險污染方面取得進展。





雷納博士說：「這是向前踏出的一大步，因為澳洲汽車使用的燃料質量，比歐洲等其他市場污染得多。」





她又說：「減少進入空氣中的有害污染的環境有很大好處，因為有害排放物，會導致哮喘和其他呼吸系統疾病，從而真正令人生病。」



Transport Minister Catherine King said improving fuel and emissions standards would "result in improved air quality and better health outcomes". Source: AAP / Mick Tsikas 但雷納博士又表示，改變這項政策不會解決因為交通運輸而出現的碳排放問題，反而要求司機將燃油汽車換成電動汽車，才有更大的幫助。





她說，這種變化需要新政策來鼓勵汽車製造商引入更環保的汽車。





雷納博士說：「我們能做到最好的事情，就是定立這些質量標準的同時，實施嚴格的燃油效率標準，因為這將減少排放。」





燃油質量標準的諮詢文件的諮詢期在 12 月 16 日結束。





目前已有 200 多個組織和 1,500 名個別人士合共提交了 500 意見。

