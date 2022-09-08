【全球10大車廠環保排名】澳洲最受歡迎車廠 脫碳進展包尾

環保組織綠色和平（Greenpeace）今日（9月8日），發表2022年汽車環境指南（Automotive Environment Guide for 2022），在全球10大汽車製造商，應對氣候變化進行脫碳技術的進展，豐田汽車Toyota連續第二年得分最低。





第二得分最低，也是排倒數第二是本田汽車Honda，倒數第三是日產汽車Nissan。兩間車廠今年的排名，比去年的報告下跌3個席位。





指南排名是基於汽車製造商在供應鏈脫碳、逐步淘汰內燃機 (ICE) 車輛以及減少資源和提高效率方面取得的進展。





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這方面得分最高是通用汽車，根據指南通用汽車出售的車輛，超過8%是全電動。其次是平治（Mercedes），福士（Volkswagen），福特（Ford），現代（Hyundai-Kia）。排第6是雷諾（Renault），排第7是Stellantis。





根據指南報告顯示，2021 年，電動汽車的銷量翻了一番多，佔全球市場的 5% 以上。然而，這增長並沒有平均分佈在所有汽車製造商。





報告指出，在2021年，豐田汽車出售的汽車，每500部就有499部使用化石燃料。





綠色和平組織澳洲太平洋區活動負責人斯諾（Violette Snow）表示，雖然豐田汽車也銷售大量油電合一（hybrid）車輛，但這類車將電動發動機與內燃機結合，因此也會有碳排放。



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電動汽車委員會（Electric Vehicle Council）政策主管懷特黑德（Jake Whitehead）博士表示，澳洲在汽車排放標準方面，相對落後。





他說：「我們澳洲是最後一個沒有這些（燃油效率）計劃的經合國家之一。」





目前聯邦政府正考慮引入燃油效率標準，以規範汽車造成的氣候污染。綠色和平組織澳洲太平洋區認為，豐田很有可能會利用既定策略來分散、削弱和推遲澳洲的立法。





排名報告顯示，豐田汽車上全球第三大最具影響力的反應對氣候變化的遊說企業，僅次於油公司埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和雪佛龍 (Chevron)。





豐田汽車發言人接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示，豐田汽車將支持 澳洲的新車二氧化碳尾氣排放標準，以支持實現《巴黎協定》的目標」。

