【這個新年要防洪】全澳多個地區預計將落暴雨

當局已經呼籲新州西部靠近布 Broken Hill 的 Menindee 低窪地區的居民撤離，預計洪水的最高水位將高於 1976 年有紀錄以來的高位。





當局亦向附近南部城鎮Louth、Tilpa 和 Wilcannia 發出洪水觀察及行動警告。





而在維州，當局向東部多個地區發出嚴重的雷暴警告，範圍從維州南部的 Sale 一直延伸至新州邊界，西至 Shepparton。





週五下午，維州的 Omeo 靠近 Falls Creek，在短短 30 分鐘內，就錄得 25 毫米的降雨量。





暴雨及可能具有破壞性的大風警告，亦延伸到新州南部，包括 Snowy Mountains、South West Slopes 和 Riverina 部分地區。





在截至週五下午的 24 小時內，新州緊急服務部已收到 76 個援助電話，其中 4 宗是洪水救援。





洪水亦在南澳的 Murray River 沿岸繼續蔓延，當洪峰經過距離維州邊界約 30 公里的 Renmark 和 Berri 時，當地居民被要求提高警覺。





預計該洪水水位的高峰將在未來一星期內經過 Loxton，並於 1 月 3 日至 14 日到達阿德雷德東南 80 公里處的 Murray Bridge。





維州一段的 Murray River 部分地區亦發出了中度洪水警告，該處水位在 12 月中，在Mildura Weir達到頂峰後，一直減退。





西澳 Fitzroy River 流域的居民亦被通知要採取行動，預計週六較後時間出現中度洪水。





氣象局預測，受早前熱帶氣旋艾莉影響，Kimberley上空在整個週末將保持靜止狀態，令該地區與發展中並正在增強的強勁的季候風衝擊下，同時為該地區帶來大面積降雨。





預計 Fitzroy Crossing、Noonkanbah 和 Christmas Creek 的水流急會速上漲。





與此同時，當局目前正對北領地西北部和中部的河流和集水區進行洪水觀察。





氣象局表示，可能受影響的地點包括達爾文、Nhulunbuy、Palmerston、Jabiru、Maningrida、Wadeye、Wurrumiyanga 和 Nauiyu。





當局亦警告 Daly、Tiwi 以及 Arnhem 和 Gregory 部分地區的居民做好準備，因為從星期五到週末，一股強勁的季風將吹襲高原地區，會刮起時速高達 90 公里的破壞性陣風。

