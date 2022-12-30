《澳洲衛報》員工要家居工作 以應對母公司遭網絡攻擊

《澳洲衛報》已通知員工，如新冠肺炎大流時一樣在家工作，即日起生效直至1 月中旬，以應對母公司衛報媒體集團（Guardian Media Group）在聖誕節前幾天，遭受疑似勒索軟件的網絡攻擊。





衛報媒體集團首席執行官上星期向員工表示，即使遭到襲擊，出版仍將繼續。《澳洲衛報》發言人表示事態嚴重，會以各種方法應對。





(AAP) 「 我們認為這是一次勒索軟件攻擊，但亦會繼續考慮不同可能性…我們的技術團隊正在努力處理事件，我們的絕大多數員工都能夠像大流行期間那樣在家工作。 」





《澳洲衛報》仍然可以在線發表文章，但其悉梨、墨爾本和堪培拉的辦事處已關閉。





這次黑客攻擊破壞了《衛報》的大部分技術基礎設施，部份被盗竊的資料曾被《澳洲衛報》新聞團隊使用。知情人士表示，黑客似乎尚未取得《衛報》客戶數據資料，此事件對澳市場影響輕微。





衛報媒體集團是最新一家被黑客以勒索軟件攻擊的企業，較早前Optus 和 Medibank 均被黑客竊取數百萬客戶的數據。



