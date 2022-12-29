【利用數據漏洞】黑客出售4億Twitter用戶資料

有黑客聲稱，他們已成功入侵社交平台 Twitter，並取得4億名用戶的個人資料。





黑客指會將當中用戶的公共及私人數據作獨家銷售，索價30萬元。





為了證明數據的真實性，帖子中直接分享了37 人的個人數據，其中包括美國民主黨議員 AOC（Alexandria Ocasio-Cortez）、以太坊加密貨幣創始人 V 神等知名用戶的私人信息。





示例數據包含以下信息：電子郵件、姓名、用戶名、關注者數量、創建日期，甚至還有用戶的電話號碼，但卻不包括密碼，這些數據是在聖誕節前夕發佈在 Optus 黑客使用的同一數據論壇 Breached 上。





據報，前總理莫理遜及前美國總統特朗普亦是受害人。



此外，黑客亦提供了 1000 個賬戶的樣本作為證明，他還向Twitter和馬斯克（Elon Musk）發出警告，表示如果不希望像Facebook般遭歐洲GDPR私隱法罰款2.76億美元（約21.5億港元），最佳選擇是盡快向他贖回這些數據。





這名黑客更建議通過中間人交易，並表示這次銷售由 Breached 論壇管理員提供的託管服務所涵蓋。





最先公佈此次違規事件的以色列網絡安全公司 Hudson Rock 表示，樣本數據「似乎是真實的」，但卻表示稱，無法核實黑客聲稱從 2021 年到 2022 年初竊取了 4 億條記錄的說法。





澳洲網絡安全公司 Internet 2.0 的聯合創始人 Rob Potter 表示，這些數據似乎是通過一種稱為「釣魚」的方法獲取的，精明的用戶會在這種方法中發現配置錯誤的系統以提供信息，並從中請求數據它。





黑客Ryush在帖文上除了發佈有關消息，亦解釋這些數據是如何利用在網絡釣魚攻擊、加密貨幣詐騙和BEC攻擊。





黑客表示 Twitter 並未就此聯繫他，但已經修補了今年較早時允許數據被竊取的漏洞。





Twitter 在安全和隱私方面面臨愈來愈大的監管壓力。 2020 年 7 月，Twitter 就曾發生一次被稱為史上「最大的安全事件」，蓋茨、馬斯克、美國前副總統拜登、幣安趙長鵬、波場孫宇晨、蘋果、Coinbase、Ripple 等多個推特賬戶遭遇黑客攻擊。





今年 9 月，Twitter 前網絡安全主管 PeiterZatko 舉報，Twitter 除了存在安全漏洞，還缺乏對用戶數據的管理，比如公司裡的工程師只了解其中 20% 的數據是什麼、為什麼要收集。





當時美國聯邦貿易委員會（FTC）主席Lina Khan表示，她和她的團隊將採取更為嚴厲措施落實與 Twitter 達成的保護用戶個人信息的協議。





針對此次黑客勒索事件，愛爾蘭數據保護機構表示，Twitter 顯然違反了《通用數據保護條例》的規定，該條例是歐洲的隱私法規，通常與巨額罰款掛鉤。如果黑客所盜數據得到證實，將沉重打擊Twitter。

