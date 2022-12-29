政府補貼心理治療減半 被心理學家猛烈抨擊

要點： 政府將在 2023 年1 月 1 日起削減受資助的心理治療節數。

國民保健計劃（Medicare）補貼的心理治療節數將從 20 次減至10 次。

心理學家敦促聯邦政府取消削減資助。

心理學家敦促聯邦政府撤銷 將資助心理治療節數減半 的決定。





這更改將於 1 月 1 日生效，屆時國民保健計劃（Medicare）補貼的心理治療節數會由 20 次減至 10 次。





前兩黨聯盟政府在新冠病毒疫情期間撥出額外資源，以應付封控措施對民眾心理健康造成的影響。





工黨政府已決定不再額外撥款。聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）表示，該計劃延長了患者的輪候時間，成為讓更多人能獲得心理治療的障礙。



但兩個主要的心理學家團體表示，政府忽視了該計劃帶來正面的效果。





臨床心理學家學會（ICP）和澳洲臨床心理學協會（ACPA）呼籲畢勒重新考慮他的決定。





澳洲臨床心理學協會會長亨特（Caroline Hunt）教授表示，政府的檢討發現，大多數心理健康狀況需要得到 10 次以上的心理治療。



她亦警告，心理學家將要把患有中度和重度心理病患的患者拒諸門外。她說：「只提供一半的治療是不道德的，可能會導致復發或病情惡化。」





「在沒有其他替代方案的情況下，阻礙病人獲得優質的心理治療是錯誤的。」



工黨後排議員伯恩斯（Josh Burns）在 12 月初表示反對這個決定。他表示，管理民眾獲得心理治療服務的機會，並不等於減少對有需要人士提供的支援。





臨床心理學家學會會長柯林斯（Marjorie Collins）博士對此表示同意，又指有證據顯示減少補貼節數將導致社區的健康變得更差。





政府計劃對澳洲精神健康保健進行全面改革，但這兩個組織表示患者在改革期間能繼續接受治療是至關重要。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。