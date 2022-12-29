廉航一個「錯誤」累旅客聖誕假期被「遊機河」

廉航捷星（Jetstar）因犯上一個基本錯誤，使乘客原機折返，被乘客批評為「恥辱」。





廉航捷星航班JQ35 原定在6時15分離開墨爾本，並於9時15分抵達目的地峇里登巴薩。





航班本來已延誤至至晚上11時02分才從墨爾本起飛，但卻意外地並無在3小時後降落峇里，而是在翌日上午9時47分原機折返墨爾本降落。





捷星發言人就此向乘客致歉，表示「昨日將墨爾本至峇里島的航班更換為更大的波音 787 客機，以便在假期期間運送更多乘客。」，「不幸的是，由於溝通不良，更換飛機的行為並未得到印尼當局的批准。」





因而JQ35 已在空中飛行四個小時，卻在接近抵達目的地時，被印尼當局拒絕降落。



有關航班因而需要折返墨爾本，乘客因而被迫「遊機河」近八小時。





有不願透露姓名的乘客向澳媒表示，航空公司向他們表示曾研究降落更近峇里的達爾文及珀斯，但由於機上有足夠燃料料，而且有更合適的人員配備與航班，因此決定折返墨爾本。





大部份乘客對此感到生氣與困惑，認為已完成近八成旅程卻被拒降落。





有受影響乘客發表推文表示，這是「我一生中最糟糕的旅行經歷。」





捷星航空表示已經為乘客重新預訂了同日稍後時間的航班，並為受影響乘客安排酒店、提供食物券及價值200元的機票代金券。同時捷星亦承諾承擔額外的機場交通費用。





而捷星有關安排被一名36歲的乘客羅巴克（Dean Roebuck）指責是「胡說八道」。





他向《時代報》表示他與家人一起住在墨爾本北郊，並說只有住在距機場 50 公里以上的人才被安排酒店。





發言人表示：「已經開始進行審查，以了解錯誤傳達訊息是如何發生，以防止重蹈覆轍。」

