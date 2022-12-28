SBS廣東話節目

【前澳軍陣亡烏克蘭 】死者母親：同情心驅使兒子「為捍衛自由而犧牲」

SBS廣東話節目

A headshot of a young man.

The mother of Sage O'Donnell has spoken about the loss of her son, who died in Ukraine after going there to defend the freedom of the Ukraine people. Source: Supplied / DFAT

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 29 December 2022 at 9:53am, updated an hour ago at 10:11am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS

聯邦外交及貿易部證實再有一名前澳兵奧唐諾(Sage O'Donnell) ，在烏克蘭作戰時身亡，令他成為在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中死亡的第四名澳洲人。

Published 29 December 2022 at 9:53am, updated an hour ago at 10:11am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS
目前，奧唐諾的實際死亡日期尚未證實，但據報，他是在聖誕節前夕於
戰場上身亡


由烏克蘭政府創立、主要由外國志願者所組成的軍事單位「烏克蘭領土防衛國際軍團」的紀念網頁、已罕登奧唐諾去世的消息。
作為前往烏克蘭作戰的志願者軍人、澳洲人奧唐諾已經在戰場中陣亡。軍團向這名兄弟致以祟敬及感激之情。
烏克蘭領土防衛國際軍團
奧唐諾在社交媒體LinkedIn賬號的個人資料顯示，他是維州的居民，之前亦曾經在
澳洲軍隊
服役將近六年。據悉，他曾為澳兵陸軍的砲兵觀察員及步槍手。

聯邦外交事務和貿易部已證實，澳洲當局正為奧唐諾的家人提供領事協助。但外貿部的一名女發言人表示：
由於當局有保存死者隱私的義務，因此，無法評論更多有關死者的訊息。
外貿部女發言人
奧唐諾的母親則在向外貿部發出的一份聲明中，形容兒子是一位被同情心驅使，而捍衛自由的戰士。

奧唐諾的母親在聲明中，並無透露自己姓名，但表示她同家人，都因失去奧唐諾而悲痛欲絕，並會記住兒子的「幽默、善良及其笑聲」。
兒子一直堅信捍衛國家及人民、自由同權利等理念，亦是在捍衛烏克蘭人民自由的行動中犧牲。
奧唐諾母親
奧唐諾在俄烏衝突期間、以及在澳洲及國外服役期間，都一直堅持自己的價值觀...他是因為對烏克蘭人民的同情，而被驅使去對抗正在發生的不公平戰爭。
奧唐諾母親
奧唐諾是第四名在俄烏衝突中喪生的澳洲人，其父亦在社交媒體上發帖，形容奧唐諾是在「與俄羅斯總統普京的戰鬥中喪生。」

上個月，昆州男子凱杰達爾（Trevor Kjeldal） 在烏克蘭同俄軍作戰時陣亡；另一名昆州男子達納海 Jed William Danahay 於 8 月在烏克蘭東部擔任戰地醫生期間身亡。塔州人奧尼爾 (Michale O’Neill) 則於 5 月時，在烏克蘭為當地人提供人道援助時不幸身亡。

相關新聞

普京稱有意談判結束戰爭 烏克蘭與盟友均存疑

【士兵也短缺！】國防部長指澳軍面臨數千人手危機


另一方面，俄羅斯總統普京在莫斯科時間星期二宣布 (Vladimir Putin)， 禁止俄國向包括部份西方國家出售石油，以報復有關國家對俄羅斯實施石油價格上限，及試圖削弱件國用作戰爭資金。

澳洲亦因本月初，同意加入歐盟及七國集團組成的「石油價格上限聯盟」，向俄羅斯的石設限，而被俄羅斯列入禁止出售石油和石油產品的國家名單。

據報俄羅斯的制裁措施將於2月1日生效，並持續到7月1日。

相關新聞

俄羅斯譴責七國集團推出俄油限價政策

澤連斯基指對俄油設定價格上限力度 無助阻止戰爭


與此同時，烏克蘭軍方亦表示，俄軍正加強對烏克蘭南部最近解放的赫爾松市的砲彈攻擊，亦在該國東部地區的前線不斷施加壓力。

烏克蘭武裝部隊的總參謀部表示，在截至週三凌晨的 24 小時內，俄羅斯用多個火箭發射器向赫爾松的民間目標，一共發射了 33 枚導彈。

但俄羅斯否認以平民為目標。

在東部頓涅茨克省，仍然由烏克蘭控制的「巴赫穆特市」、以及北部的「斯瓦托韋」市和「克雷明納」市周圍，亦持續發生激烈戰鬥，相信是烏克蘭軍隊正試圖突破區內的俄羅斯防線。


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

POLLUTION EATING PLANTS

【覆蓋護根】花園使用Mulch有甚麼好處？

罗伊研究所的一项调查显示，受访者对中国的信任度已下降至23％

聖誕復市後表現一般 專家拆解中澳關係回暖對市況影響

Air Travel

【搭飛機】點樣保護自己免受感染？

Fj_A39EaUAAB3hQ.jfif

阿德恩國會失言被要求道歉 竟成籌款行善良機？