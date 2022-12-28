【前澳軍陣亡烏克蘭 】死者母親：同情心驅使兒子「為捍衛自由而犧牲」

由烏克蘭政府創立、主要由外國志願者所組成的軍事單位「烏克蘭領土防衛國際軍團」的紀念網頁、已罕登奧唐諾去世的消息。



作為前往烏克蘭作戰的志願者軍人、澳洲人奧唐諾已經在戰場中陣亡。軍團向這名兄弟致以祟敬及感激之情。 烏克蘭領土防衛國際軍團

聯邦外交事務和貿易部已證實，澳洲當局正為奧唐諾的家人提供領事協助。但外貿部的一名女發言人表示：



由於當局有保存死者隱私的義務，因此，無法評論更多有關死者的訊息。 外貿部女發言人

奧唐諾的母親則在向外貿部發出的一份聲明中，形容兒子是一位被同情心驅使，而捍衛自由的戰士。





奧唐諾的母親在聲明中，並無透露自己姓名，但表示她同家人，都因失去奧唐諾而悲痛欲絕，並會記住兒子的「幽默、善良及其笑聲」。



兒子一直堅信捍衛國家及人民、自由同權利等理念，亦是在捍衛烏克蘭人民自由的行動中犧牲。 奧唐諾母親

奧唐諾在俄烏衝突期間、以及在澳洲及國外服役期間，都一直堅持自己的價值觀...他是因為對烏克蘭人民的同情，而被驅使去對抗正在發生的不公平戰爭。 奧唐諾母親

奧唐諾是第四名在俄烏衝突中喪生的澳洲人，其父亦在社交媒體上發帖，形容奧唐諾是在「與俄羅斯總統普京的戰鬥中喪生。」





上個月，昆州男子凱杰達爾（Trevor Kjeldal） 在烏克蘭同俄軍作戰時陣亡；另一名昆州男子達納海 Jed William Danahay 於 8 月在烏克蘭東部擔任戰地醫生期間身亡。塔州人奧尼爾 (Michale O’Neill) 則於 5 月時，在烏克蘭為當地人提供人道援助時不幸身亡。









另一方面，俄羅斯總統普京在莫斯科時間星期二宣布 (Vladimir Putin)， 禁止俄國向包括部份西方國家出售石油，以報復有關國家對俄羅斯實施石油價格上限，及試圖削弱件國用作戰爭資金。





澳洲亦因本月初，同意加入歐盟及七國集團組成的「石油價格上限聯盟」，向俄羅斯的石設限，而被俄羅斯列入禁止出售石油和石油產品的國家名單。





據報俄羅斯的制裁措施將於2月1日生效，並持續到7月1日。









與此同時，烏克蘭軍方亦表示，俄軍正加強對烏克蘭南部最近解放的赫爾松市的砲彈攻擊，亦在該國東部地區的前線不斷施加壓力。





烏克蘭武裝部隊的總參謀部表示，在截至週三凌晨的 24 小時內，俄羅斯用多個火箭發射器向赫爾松的民間目標，一共發射了 33 枚導彈。





但俄羅斯否認以平民為目標。





在東部頓涅茨克省，仍然由烏克蘭控制的「巴赫穆特市」、以及北部的「斯瓦托韋」市和「克雷明納」市周圍，亦持續發生激烈戰鬥，相信是烏克蘭軍隊正試圖突破區內的俄羅斯防線。







